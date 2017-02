Skipresident Erik Røste: Verste dagen i Skiforbundets historie

ST. MORITZ/OSLO (VG) Det ble en mørk dag for norsk skisport. Therese Johaug hadde håpet at dommen kunne snu, men kun én måned ble kuttet av innstillingen på 14 måneder.

– Det er det jo absolutt ingen tvil om, svarer skipresident Erik Røste når han blir spurt om det er den verste dagen i historien til Norges Skiforbund.

Therese Johaug ble fredag dømt til 13 måneders utestengelse etter å ha brukt en salve med det ulovlige stoffet Clostebol. Det ble målt en konstentrasjon på 13 nanogram Clostebol per milliliter i urinprøvene til skiløperen.

– Dommen er veldig tydelig på at det er utvist helt ubetydelig skyld og så er det da regelverket som mener at det skal være 13 måneder, sier skipresidenten til VG.

– Det blir litt uvirkelig å stå å snakke om at en feil som her er begått skal få så store konsekvenser. En feil behandling av en sår leppe som alle har sett at har vært der. Samtidig er vi en del av et system og regelverk som også vi må forholde oss til utdyper Røste overfor VG.

Røste: – Hele Norge føler med Therese nå



– Jeg har ikke snakket med Therese. Vidar Løfshus har snakket med henne, sier Røste på spørsmål om han har vært i kontakt med Johaug.

Ifølge landslagssjef Vidar Løfshus fikk Johaug sjokk da hun ble informert om det endelige utfallet.

– Hun hadde hatt et håp om at dommen kunne snu, og det har vært flere eksperter som har sagt at det kunne gå begge veier i denne saken. Nå gikk det vel verst tenkelig vei, sier han til VG.

– Hele Norge føler med Therese nå, uttrykker Røste når han møter pressen i St. Moritz.

– Vi må forholde oss til det regelverket som er, og det er på mange måter krevende i en slik situasjon. Jeg sa det innledningsvis at dette er en løper som har vært med i vårt fellesskap i ti år og som virkelig har bidratt, og levert masse fantastiske resultater, fortsetter skipresidenten.

– Regelverket i dag setter begresninger til hva vi kan bidra med i en situasjon hvor hun virkelig trenger det, mener Røste.

Kan trene organisert siste to måneder av utestengelsen



Paragraf 12-18, punkt fem, i NIFs lovverk leser slik.

«Utelukket utøver kan delta i organisert trening de siste to måneder av ilagt utelukkelse, eventuelt siste fjerdedel av ilagt utelukkelse dersom den perioden er kortere.»

Det betyr at Johaug, som ble utestengt 18. oktober, kan være tilbake i trening med landslaget fra og med 18. september 2017.



– De to siste månedene kan hun trene med laget igjen, men det får det sportslige apparatet svare på. Jeg registrerer at Therese har et godt team rundt seg.

Når hun er tilbake etter sin utestengelse, så er hun velkommen tilbake til oss, sier Røste til VG.