Omkampen er uten goodwill

Château de Béthusy kan ikke Therese Johaug regne med å få den samme omsorgen hun fikk på Ullevaal stadion. Nå er absolutt alt i spill igjen.

Det er potensielt svært dårlige nyheter for den utestengte utøveren at FIS landet på at de mener 13 måneders utestengelse er for mildt.

Ikke bare fordi utfallet i voldgiftsretten (CAS) er svært uforutsigbart, med et ekkelt «worst case scenario», men også ettersom det er forskjell på å befinne seg i bydel Nordre Aker og i den sveitsiske kantonen Vaud.

Nå skal selvsagt ikke geografi ha noen relevans i en juridisk behandling, der innholdet i en sak vurderes opp mot et gitt regelsett. Og la det være klinkende klart at det ikke er noen grunn til å bebreide arbeidet til Ivar Sølberg, Marit Forsnes og Thomas Laurenz Bornø.

Men det er umulig å komme unna at det i praksis kan være forskjell på å stå overfor et norsk domsutvalg og et internasjonalt tribunal. For rammen blir en annen nå.

I den norske behandlingen ble hennes forklaring trodd av alle parter, og dommerne la dette til grunn uten noen nærmere vurdering av årsaksforholdet. Med formuleringer som at «teorier om alternative hendelsesforløp fremstår derfor for Domsutvalget som spekulative avsporinger».

Der det legges liten vekt på at esken var merket med en dopingadvarsel, fordi Johaug hadde «ingen nevneverdig grunn til å se etter en slik eller en lignende advarsel på produktet». Og der det heller ikke er vektlagt at salven ble kjøpt utaskjærs, eller at det fremgår at det utløsende stoffet inneholdt de tre bokstavene «bol».

Når FIS nå har kommet til at de mener én måned over minimumsstraffen er for lite, er begrunnelsen at de mener kombinasjonen «leste ikke advarselen+ukjent produkt+kjøpt i utlandet» ikke avspeiles godt nok i Domsutvalgets sak 29/2016.

Og dermed er alle de norske vurderingene av saken opphevet.

Som det følger av det idrettsjuridiske regelverket, venter en helt og holdent ny vurdering. Dommere i «Court of Arbitration for Sports» har makten rundt hva som skjer videre - og deres utgangspunkt er at dette bare er en sak i rekken av tilfeller der en utøver har testet positivt på et anabolt steroid.

Johaug-siden må starte arbeidet med å overbevise retten på null ved en full behandling i CAS, og det er helt umulig å si noe kvalifisert om hvor på skalaen en endelig straff i så fall ender.

Det eneste som er sikkert akkurat nå, er at saken er vidåpen igjen, og at det ikke er gitt at det blir noe OL i Pyeongchang.