Omkamp eller ikke omkamp, det er spørsmålet...

Kommentar Etter to intense rettsdager blir det opptil en måneds venting på domsutvalgets konklusjon. Hva sitter vi egentlig igjen med etter høringen på Ullevaal?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Seansen den suspenderte skistjernen hadde gruet seg til er over, i alle fall i første runde.

Da er det på tide å ta for seg noen hovedpunkter om hva den ekstremt medieprofilerte behandlingen av saken egentlig inneholdt.

Her er de ti mest markante konklusjonene etter dagene i Brann-losjen:

1. JOHAUGS OMDØMME ER STYRKET

Summa summarum har Therese Johaug kommet godt fra høringen. Selv leverte hun et troverdig vitnemål om de konkrete forholdene knyttet til skrekkopplevelsen, og hun svarte stødig og sammenhengende for seg. For Johaugs renommé er det selvsagt også en åpenbar styrke at Antidoping Norge valgte å være så tydelige på at de tror på forklaringen om hva som utløste den positive dopingprøven.

2. NAIV KULTUR BLANT SKISTJERNENE



Verken Therese Johaug eller Marit Bjørgens vitnemål var særlig beroligende med tanke på hvor bevisste de har vært på viktigheten av antidopingarbeidet. Begge har stolt blindt på legevurderingen, og virker ikke å ha reflektert over nødvendigheten av å gjøre selvstendige undersøkelser om medisinbruk. Det fremstår naivt. Og ingen av de to største stjernene hadde gjennomført «Ren utøver»-programmet før saken sprakk.

3. HJORTS IHERDIGE KAMP

En sentral grunn til at Johaug kom såpass godt fra forhandlingene, er at hun har valgt en glitrende advokat. Vurdert ut fra Wada-koden og rettspraksis har Christian B. Hjort et tungt utgangspunkt når han prøver å argumentere for at en utøver skal slippe straff etter å ha testet positivt på et anabolt steroid. Selv om lite tyder på at han når frem, har han så til de grader evnet å fremme hennes sak på et velformulert vis.

4. DEN IVRIGE DOMMEREN

Domsutvalgsleder Ivar Sølberg stod for forhandlingenes snodigste øyeblikk, da han innledet en dialog med Therese Johaug om hvordan hun vil oppleve ulike lengder på en eventuell straff. Og han sørget også for å trekke inn muligheten for 16 måneder, en strengere sanksjon enn det Antidoping Norge går inn for. Ikke helt A4 fra en administrator.



5. MULIG SUNDBY-KRØLL FOR JOHAUG

Helt på tampen at forhandlingene ble Sundby-dommen tema i Johaug-saken, der Antidoping Norge fikk inn det siste poenget etter en lengre verbal pingpong. Om at idrettens voldgiftsrett spesifikt holdt det mot Martin Johnsrud Sundby at han utelukkende stolte på egen lege, og ikke foretok egne undersøkelser.



6. LEGENS TRAVLE DAGER

Mye spenning var knyttet til lege Fredrik Bendiksens vitnemål. Og legen leverte en på mange punkter utfyllende redegjørelse om hva som utløste den katastrofale feilen. Der blant annet «døgnet som forsvant» fikk en mer utfyllende behandling enn han kom med på pressekonferansen i oktober.



7. YTTERLIGERE BEVIS PÅ SYSTEMTRØBBEL

Riktignok måtte Therese Johaug gå tilbake på påstanden om at hun ikke var informert av skiforbundet om utøverprogrammet «Ren utøver». Men å sende en mail om en markedsdag, der dette nevnes i et punkt, men uten å bli fulgt opp, demper på ikke inntrykket av et forbund som har hatt systemmangler i antidopingarbeidet. Og som innførte syv strakstiltak rett etter at saken ble kjent.

8. DET UFORKLARLIGE SOM GJENSTÅR

Selv om vi er blitt klokere på en rekke punkter, er det fortsatt sider ved denne saken som er ufattelige. Som at en lege med et cv fra øverste hylle kunne overse et dopingmerke, ikke reagere på at stoffet sluttet på «bol», og ikke automatisk være mer årvåken på et utenlandsk apotek med en ikke-engelsktalende apoteker. Samt at Therese Johaug verken så merket eller sjekket noe som helst.



9. PRIKKFRITT ARRANGEMENT AV NIF



Norges Idrettsforbund hadde ingen enkel praktisk oppgave med å avvikle en høring med en så ekstrem interesse. Men NIF leverte et opplegg som fungerte aldeles knirkefritt, og både partene og pressen ble utmerket ivaretatt på Ullevaal.

10. CAS ELLER IKKE CAS, DET ER SPØRSMÅLET...

Det blir ytterst interessant å se hva domsutvalget lander på. Men i det store bildet er det kanskje vel så viktig om saken stopper nasjonalt, eller om den ankes til voldgiftsretten, eventuelt etter et intermezzo i appellutvalget . Skal den stoppe i domsutvalget, må trolig avgjørelsen ende rundt påtalenemndas innstilling. Og spørsmålet er hvor heldig det egentlig er for Johaug dersom Hjorts kamp fører frem.

For det er sluttsummen som avgjør hvordan saken påvirker Johaugs karriere. Og om 377 dager starter OL i Pyeongchang.