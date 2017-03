Ødela de for Johaug?

Kommentar «Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner», uttalte den franske munken Bernhard av Clairvaux (1090-1153).

Avstanden er lang fra den katolske cistercienserordenen til hvordan det skal gå med den videre karrieren til en langrennsløper fra Dalsbygda.

Men abbedens ordtak står igjen som en treffende beskrivelse av hvordan noe som er inderlig velment, kan vise seg å ha motsatt effekt av intensjonen.

I Johaugs tilfelle er spørsmålet nå: Har skiledelsens rolle i ordskiftet egentlig støttet eller skadet saken hennes?

Det er for lengst dokumentert at grunnleggende mangler på ledelse, kontroll og sikkerhetssystemer i Norges Skiforbund har skapt unødvendig sårbarhet.

Men stopper det der?

VG vet at det var et tema i Lahti at norske ledere, som har gått knallhardt ut mot andre nasjoner, i flere miljøer er blitt oppfattet som bagatelliserende når det er egne utøvere som er i trøbbel.

MUNK: Bernhard av Clairvaux var en fransk kirkelærd og abbed. Kjent for å være en reformator - og for uttrykket "veien til helvete er brolagt med gode intensjoner".

Den arrogante tonen da Sundby-saken ble kjent, bidro ikke akkurat til å styrke standingen internasjonalt.

Nå er spørsmålet hvilken effekt den offentlige profilen til Erik Røste og Vidar Løfshus i Johaug-saken kan ha hatt på det internasjonale klimaet.

• Menneskelig sett er det all grunn til å ha forståelse for skipresidentens ønske om å støtte en utøver han har kjent lenge, som befinner seg i en forferdelig situasjon. Men hvor klokt eller strategisk det var av Røste å bruke karakteristikker som «ubetydelig feil» i et offentlig ordskifte, er det grunn til å problematisere. Det er mulig å skjønne hva han mener. Ikke minst på grunn av at skyldgraden ble vurdert som lav i den nasjonale avgjørelsen, der ingen av partene mener hun dopet seg med vilje. Men saken som sådan er alt annet enn en ubetydelig feil. Og en mann i hans posisjon tar en risiko med hvordan retorikken hans blir oppfattet, etter dobbelt dopingkrøll på kort tid. Spørsmålet er hvor heldig det i tilfelle er for Norges renommé utaskjærs.

• Mens omdømmeeffekten av Røstes uttalelser kan diskuteres, fremstår det åpenbart at landslagssjef Vidar Løfshus drev regelrett selvskading før VM i Lahti. For det er jo ikke akkurat god pr for det norske skimiljøets bevissthet om antidopingarbeidet at en landslagssjef ga mediepresset deler av skylden. For en sak der en norsk skistjerne testet positivt på et anabolt steroid.

Da han ble tvunget til retrett av mannen som representerer gangsynet i skiledelsen, langrennskomitéleder Torbjørn Skogstad, var avtrykket av en ansvarsfraskrivende norsk leder allerede tydelig.

Noe som ikke bare lar seg viske ut.

Det ligger også i potten at det skapte en viss oppsikt at Marit Bjørgen «delte gullet» med venninnen som ikke fikk være med i VM, selv om dette trolig er lettere å høste forståelse for enn ledernes ordvalg.

Om den norske omsorgsretorikken overfor en dopingsuspendert utøver har påvirket FIS' avgjørelse om å anke den nasjonale dommen på 13 måneder eller ei, er det umulig å si noe sikkert om.

Ideelt sett skal selvsagt ikke politikk spille inn i vurderingen av et juridisk håndverk. I ankebegrunnelsen som er kjent, er det da også innvendinger mot bevisvurderingen som er vektlagt.

Som at FIS mener det ikke gjenspeiles godt nok at Johaug ikke så merkingen. Av et ukjent produkt. Innkjøpt i utlandet.

Men spørsmålet er hvor ideell den internasjonale arenaen er - i et landskap der egeninteressene florerer. Hvor mange kan ha et ønske om å daske Norge litt ekstra hardt på leppene.

FIS har all rett til å anke en nasjonal avgjørelse, og i beste fall er dette akkurat som det fremstilles formelt: En fair juridisk uenighet, der det høyeste organet får bestemme. I tilfellet er det tommel opp for systemet.

I verste fall blir Therese Johaug den tapende parten i et spill, som handler om at politikken trenger seg inn på jussens banehalvdel.

Der de norske lederne, i sin iver etter å uttrykke backing og empati, ufrivillig kan ha bidratt til å berede grunnen for at hun støtes ytterligere ut i mørket.