Idrettsjuristene er delte etter at dommen mot Therese Johaug er klar.

Dommen er én måned kortere enn påtalenemnda i Antidoping Norge la ned påstand om. Johaug kan dermed konkurrere fra 18. november i år, og kommer til å rekke OL i Sør-Korea tidlig neste år.

Johaug under høringen: – Absurd at jeg sitter her

– Dette strider mot min rettsoverbevsining



Idrettsjurist Gunnar-Martin Kjenner mener dommen er urettferdig overfor Johaug.

– Her er Therese et offer på antidopingarbeidets alter. Å bli utestengt så lenge for det hun har gjort strider mot min rettsoverbevisning, sier han.

Han opplever dommen som spesiell fordi den både anerkjenner at Johaug er lite å bebreide, samtidig som den unnlater å si hva som står igjen som hun bør bli bebreidet for.

– Hva skulle hun da ha gjort? Det lille hun er å bebreide står det ingenting om. Det oppfatter jeg som merkelig, sier Kjenner til VG.

CAS-ekspert Robin MacKenzie-Robinson er ikke overrasket over dommen.

– Man må undersøke selv



– Her konkluderer jo domsutvalget med en viss grad av skyld, men den laveste skyldgraden. Regelverket gir heller ingen annen mulighet enn at det må være mellom ett og to år, sier han.

Han mener domsutvalget her tydeliggjør at det ikke går an å fraskrive seg ansvaret man har som utøver i slike saker.

– Det de langt på vei gjør er jo å si at man må gjøre noen aktive undersøkelser selv, uansett. Hun har jo blitt hørt her, men ikke i sin prinsipielle påstand om at hun ikke hadde noen som helst skyld, den er de ikke med på, sier han.

Nå gjenstår det å se om noen av partene i saken kommer til å anke dommen. De som har muligheten til det er Johaug selv, Det internasjonale skiforbundet (FIS) og World Anti-Doping Agency (WADA). Hvorvidt noen kommer til å anke, er foreløpig usikkert.

– Det blir vill gjetting fra min side, så det vil jeg ikke kommentere. Der må vi nok vente i spenning en fjorten dagers tid, sier Kjenner til VG.