Johaug suspendert i to måneder: – Jeg tar dette tungt

I en pressemelding varsler Antidoping Norge at Therese Johaug er suspendert i to måneder, i påvente av en endelig domsavsigelse. Samtidig åpnes det sak mot lege Fredrik S. Bendiksen.

– Jeg tar dette tungt, men forholder meg til det. Nå konsentrerer jeg meg om det som er viktigst, å jobbe for full frifinnelse. Jeg ser frem til en grundig og full behandling av saken så raskt som mulig, sier Therese Johaug, via en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Vi i Norges Skiforbund forholder oss til Antidoping Norge i denne saken, og tar suspensjonsvedtaket til etterretning. Vi forholder oss til prosessen og saksbehandlingen til Antidoping Norge. Videre forholder vi oss til å våre forpliktelser i en slik sak som er regulert i NIFs lov og WADA-regelverket, sier skipresident Erik Røste i samme pressemelding.

«Utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld»



Antidoping Norge melder at det ble fattet et vedtak 18. oktober, altså tirsdag, om å suspendere Johaug fram til 18. desember, eller til et tidspunkt for domsavsigelse dersom dette tidspunktet kommer tidligere.

– Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemden er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld, sier leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal.

Det betyr i klartekst at Johaug ikke kan delta hverken i konkurranser eller på organisert trening i løpet av de kommende to månedene. Johaug avlyste selv den nært forestående treningssamlingen i Val Senales, og landslagstrener Roar Hjelmeset fortalte VG i går at hun forberedte seg til verdenscupåpningen i finske Kuusamo dersom «saken ble raskt løst».



– Beslutningen hennes om å ikke dra til Val Senales var begrunnet i hennes behov for fred og ro. Men denne suspensjonen som har kommet innebærer at hun er avskåret fra konkurranser og organisert trening. Det må hun bare forholde seg til,sier Johaugs advokat Christian B. Hjort til VG, på spørsmål om hva dagens vedtak forandrer for langrennsstjernen.

– Hva betyr det for henne at hun ikke får deltatt i konkurranser eller organisert trening?

– Det er et tap for henne. Hun får forsøke å trene så godt hun kan på annen måte, sier Hjort.

Suspensjonen er midlertidig



Den innledende saksbehandlingen varsles nå å være ferdig fra Antidoping Norge. De skriver i pressemeldingen at etterforskningen i saken fortsetter før den legges fram for påtalenemnden.

Suspensjonen er altså midlertidig, i påvente av en endelig domsavsigelse.

– Det er viktig å understreke at vi så langt kun har tatt stilling til selve suspensjonsspørsmålet, og på dette tidspunkt vil vi ikke kommentere detaljer i selve saken, sier Gjengedal.

Det har nå gått seks dager siden det på en pressekonferanse ble kjent at Therese Johaug hadde testet positivt på en dopingprøve den 16. september, og at analysen viste funn av det svake anabole steroidet clostebol.

Åpner sak mot legen



Samtidig som Johaug suspenderes, varsler Antidoping Norge at de åpner sak mot lege Bendiksen for mulig overtredelse av dopingbestemmelsene.

– Påtalenemnden har besluttet at det skal åpnes sak for et mulig brudd på regelverket. Nå vil administrasjonen i Antidoping Norge vurdere dette nærmere før saken vil bli lagt fram for Påtalenemnden for en ny vurdering, sier Gjengedal.

Artikkelen fortsetter under bildet!



TRAKK SEG: Fredrik Bendiksen trakk seg som landslagslege under pressekonferansen forrige uke. Her er han sammen med skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff og Johaug. Foto: , NTB Scanpix

Ifølge både Johaug og Bendiksen selv var det han som gikk på apoteket i Livigno og kjøpte kremen Trofodermin, som 28-åringen senere brukte. Salven inneholder det forbudte stoffet clostebol. Legen har bekreftet at han ga Johaug salven uten å undersøke om den inneholdt stoff som står på dopinglisten, og at han svarte bekreftende da Johaug spurte om hun kunne bruke kremen.

«I henhold til NIFs lov § 12-3 (1) bokstav h) anses det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode som et regelbrudd», skriver Antidoping Norge i pressemeldingen.

Bendiksen trakk seg som landslagslege da han satt på pressekonferansen sammen med Johaug forrige uke.

Vil ikke binde seg til tid



– Jeg har vært med siden saken mot Georg Andersen i 1993 og kjenner ikke til at det har vært vurdert saker mot leger siden det. Det har skjedd internasjonalt, men ikke i Norge, sier prosessfullmektig Niels R. Kiær til VG.

– Vedtaket ble gjort i går. Det innebærer at vi nå skal vurdere objektiove og subjektive forklaringer med hensyn til om det foreligger skyld. Nå er det åpnet som sak. Men det er ikke sikkert den kommer opp for domsutvalget, sier han.

Selve tidsperspektivet i saken kan ikke Kiær si noe om foreløpig.

– Vi vil ikke binde oss til tid. Det skal være en fornuftig saksbehandling. Fokus til nå har vært på utøver. Dette er en veldig uvanlig sak.

