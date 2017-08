Johaug-saken: Ydmykheten som uteblir

Kommentar Er det noen som fortsatt mener det ikke var systemsvikt i norsk langrenn? Les dommen som endte med 18 måneders utestengelse for Therese Johaug.

Sjefen er i sjokk og Johaug fastholder at hun ikke kan klandres: Hva skal egentlig til for å få på plass en aldri så liten selvransakelse i norsk langrenn?

Selvsagt kan, og bør, det diskuteres om 18 måneders utestengelse av Therese Johaug er i strengeste laget eller ei.

Men la én ting være klinkende klart: Problemet er norsk - ikke skapt av FIS eller CAS - og det ser skimiljøet ut til å slite med å ta inn over seg.

Det er usedvanlig interessant å lese den 35 sider lange dommen fra CAS. Her er det ikke mye gehør for at det holder på legen, og retten finner det påfallende at Johaug ikke engang foretok en elementær sjekk av pakken med leppekrem.

Det er også flere punkter som underbygger systemsvikten i norsk langrenn: Panelet finner det alarmerende at hun ikke hadde gjennom gått antidopinglæringsprogrammet før saken sprakk, og det stusses også over at Sundby-saken ikke førte til økt årvåkenhet fra legens side.

I vurderingen av skyldgrad, er rettens konklusjon at hun befinner seg i normalområdet for saker som faller innenfor «ubetydelig utvist skyld»-paraplyen.

I det store og hele er talen ganske så tydelig, selv om det er dissens om utmålingen. Men selv etter at to rettsinstanser har kommet til at hun ikke har oppfylt undersøkelsesplikten, fortsetter den norske skileiren å utvise overraskende lite ydmykhet.

Johaug fremholdt senest på pressekonferansen etter at dommen falt, at hun har gjort alt som var å vente av henne.

Den argumentasjonen er det vanskelig å forstå, samtidig som de emosjonelle sidene ved saken gir all grunn til å synes synd på henne.

Dessverre føyer denne manglende ydmykheten seg inn i et mønster vi har sett over tid fra det norske langrennsmiljøet, der det største problemet har vært knyttet til ledelsen:

• Allerede i fjor sommer så vi skitopper helt ute av stand til å legge innhold i hva det betyr «å ta ansvar» i en krevende sak. Da Martin Johnsrud Sundby-dommen sprakk, var taktikken å gå rett i angrep. For det kunne vel ikke være sånn at mangel på norske systemer og sikkerhetsmekanismer var å klandre her? I iveren etter å selge inn ansvarsfraskrivelsen, var det visst heller ikke så nøye at man la frem en sminket versjon av dommen, i stedet for å gjengi innholdet presist.

• Selv ikke etter Sundby-saken, med alt den kostet, fikk vi oppleve en norsk skiledelse som så behovet av å gå gjennom egne rutiner, med tanke på at storebror på bortoverski kanskje ikke er så ufeilbarlig som miljøet selv liker å tro? Nei, det måtte enda en dopingsak til, før syv helt elementære innskjerpelser kom på plass. Noen som sa at det ikke dreier seg om systemsvikt?

• I Lahti-VM toppet det seg ved at Vidar Løfshus presterte å gi mediepresset deler av skylden for uføret som oppstod.

• Så har vi selve Johaug-saken, da. Her burde faktisk ikke være så overraskende at utøveransvaret for egen kropp er så strengt som det er, og det er tross alt ganske åpenbart at Johaug ikke foretok tilstrekkelige undersøkelser.

Likevel fremstår miljøet tilnærmet overrasket over at det ikke holdt å stole på legen, og den ene etter den andre har tidligere understreket at tilsvarende like gjerne kunne skjedd dem.

Det er skremmende, og underbygger igjen hvor naivt og lite profesjonell skiforbundet har fremstått i slike spørsmål, samtidig som organisasjonen er sportslig gjennomprofesjonalisert for øvrig.

Og kanskje aller mest påfallende, er mangel på sammenheng mellom ansvar og konsekvenser helt i toppen.

For to utøvere og to leger har følgene av dopingsakene vært store.

De som har hatt ansvaret for et organisatorisk amatørskap sitter imidlertid trygt videre, samtidig som de betaler millionbeløp i advokatutgifter.

Forstå det den som kan.

I næringsliv og politikk finnes visse tyngdelover for ledelse.

Men gravitasjonen gjelder visst ikke i toppen av norsk skisport.