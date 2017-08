Johaug-saken: Det finnes en løsning alle kan leve med

Kommentar Dersom dommerne i voldgiftsretten lander på tallet «15», vil ingen av partene være kjempefornøyd. Men begge sider kan leve med konklusjonen.

Meningene har vært mange siden nyheten om Johaug-saken sprakk i fjor høst. Nå er ventetiden over hvilket øyeblikk som helst.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Juridisk sett vil dommen fra CAS sette to streker under svaret.

For Therese Johaug vil det, uansett utfall, ha en verdi å få noe konkret å forholde seg til. Hun har levd lenge i uvisshet, og får endelig noe å kunne innrette fremtidsplanene etter.

Men det er ikke til å legge skjul på hvor mye som ligger i potten for hennes karrieres del. Forskjellen på å rekke eller ikke rekke neste års OL i Sør-Korea, er jo rett og slett enorm for en skiløper som runder 30 samme år.

Derfor er spenningen så ubeskrivelig stor.

Selvsagt er selve konklusjonen det mest avgjørende.

Men i en sak som har ført til et usedvanlig polarisert ordskifte, blir det også ytterst interessant å se hvordan dommerne begrunner avgjørelsen sin:

• Vil tremannspanelet i Lausanne legge seg på samme linje som Norges idrettsforbunds domsutvalg, og komme til at skyldgraden er så lav at utmålingen må legges nær minimumsstraffen? Og er det i ytterste konsekvens tenkelig at Johaug-siden når frem med påstanden om at hun ikke bør straffes overhodet?

• Eller mener det øverste idrettsjuridiske organet, i likhet med det internasjonale skiforbundet, at utøverens selvstendige ansvar og undersøkelsesplikt gjør den norske dommen for mild, og det i så stor grad at OL må finne sted uten Johaug på startstreken?

Vurdert ut fra regler og tidligere rettspraksis, er det lite trolig at hun slipper helt unna straff, fordi nåløyet for å sies å være «uten skyld» er så himla trangt.

Selv har jeg hele veien trodd at utfallet blir i sjiktet 12-15 måneder, og det gjør jeg ennå.

Men det er alt annet enn gitt hvor strenge brilleglass dommerne vil ta på.

I den norske dommen ble det lagt forholdsvis liten vekt på at leppesalven hun brukte inneholdt en tydelig dopingadvarsel, og at det var et preparat innkjøpt i utlandet, som hun ikke kjente fra før.

Derimot la domsutvalget betydelig vekt på at hun hadde fulgt rådene til en svært merittert landslagslege. Det stod sentralt i begrunnelsen for å legge straffen kun én måned over utmålingsgulvet på ett års utestengelse, som følger av Wada-koden for ulovlige stoffer som det anabole steroidet clostebol.

Dommerne i CAS skal legge argumenter som «hun stolte på legen», «ingen forsøk på å oppnå prestasjonsfremmende effekt» og «hun førte det opp på skjemaet» i den ene vektskålen, og prinsippet om utøveransvar for egen kropp og mangel på selvstendige undersøkelser i den andre.

Til slutt skal de lande på utfallet de mener er mest korrekt, helt selvstendig, etter at alle relevante forhold er vurdert opp mot regelverket.

Men hvor praktisk tenker de i realiteten?

Vil det få noe å si at det finnes en åpning her, for at dommerne kan lande på noe som tilfredsstiller to sentrale ønsker samtidig? At Therese Johaug blir klar i tide til å rekke OL, og fortsatt straffes i nedre sjikt av skalaen, mens det samtidig markeres hvor sterkt utøverens undersøkelsesplikt står.

I en tragisk sak som denne er det ingen vinnere, men det er altså en hypotetisk mulighet for at ingen av partene vil se på dommen som utelukkende et nederlag heller.

I tilfelle er tallet 15.

Ballen er hos CAS. Og snart får vi se hvordan de spretter den.