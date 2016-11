Johaug-mentor vil avklare hvordan de kan hjelpe

TRYSIL (VG) I ni år har han jobbet tett med Therese Johaug. Nå vil tidligere landslagssjef Egil Kristiansen ha en avklaring på hvordan han kan hjelpe den dopingtatte langrennsstjernen.

– Hva en kan hjelpe med og ikke kan gjøre er jeg litt usikker på. Det er Therese også, og det må vi få avklart slik at man ikke gjør ting vanskeligere både for Therese, meg selv eller noen andre, sier Kristiansen.

VG møtte Johaugs tidligere trener i Trysil i ettermiddag hvor han er på samling med landslaget i skiskyting. Kristiansen var hovedtrener for det norske kvinnelandslaget i langrenn fra 2006 til i vår. Etter at han ga seg har han hjulpet Johaug som trener og mentor.

Sett denne? Johaug leter etter trener

Men etter at Johaug ble suspendert har det vært så som så med den faglige kontakten.

– Jeg har hjulpet henne før hendelsen i Italia. Men siden det har ikke trening vært noe tema. Jeg har mest vært i kontakt med henne for å høre hvordan hun har det.

GIR SINE BESKJEDER: Egil Kristiansen sekunder Therese Johaug under et renn i Holmenkollen. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Mange kan trå feil



– Er du fortvilet over at du ikke kan hjelpe henne så mye som du ønsker i frykt for at du skal trå feil?

– Ja, men det er ikke bare meg det gjelder. Det er mange som kan trå feil. Det er mange innenfor skiforbundet som ikke får gjort det de ønsker for å hjelpe. Det hadde vært greit om det var noen klare regler som sier dette kan vi gjøre, dette kan vi ikke gjøre.

– Hva tenker du om situasjonen hun har havnet i?

– Det er jo en ekstrem vanskelig, trist og lei situasjon. Det er ikke så mye annet å si om den. Uten å gå inn i saken så er det til å forstå at hun føler seg urimelig behandlet. Slik jeg ser det er ikke dette noe som har skjedd med overlegg eller med vilje. Jeg tror alle som har vært borti noe som gjør at en føler seg urimelig behandlet føler på at dette er ikke bra, sier Kristiansen.

Les også: Dette er Johaugs nye støtteapparat

Emil Hegle Svendsen synes «forferdelig synd» på Therese Johaug.

– Hun går gjennom sitt livs mareritt og har det helt forferdelig. Det var ikke vanskelig å se på de to pressekonferansene at hun har det forferdelig tungt, og det skjønner jeg godt, sier Svendsen.

Støtteerklæringer



Ifølge trønderen har de fleste i skiskyttermiljøet sendt tekstmeldinger til Johaug med trøstende ord og støtteerklæringer.

– Jeg har tenkt mye på det som har skjedd og jeg synes det er en forferdelig lei sak. Hun har gjort en menneskelig feil og det har legen også. Da er det trist at det får de konsekvensene det får.