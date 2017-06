Johaug-legen rakrygget gjennom ydmykelsen

Kommentar Feilen han begikk er så stor at det er ufattelig. Samtidig fortjener Fredrik Bendiksen ros for hvordan han har fremstått etter at skaden hadde skjedd.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Det krever sin ryggrad å takle det den avgåtte landslagslegen har vært gjennom i det offentlige rom de siste månedene.

Sjelden har vel en fagmann opplevd å få sin egen vurderingsevne i en konkret situasjon så diskreditert som tilfellet er med Fredrik Bendiksen.

Kritikken har vært berettiget, den er berettiget, og noe av den sterkeste karakteristikken av kardinaltabben har han jo selv vært både avsender og adressat for.

I idrettens voldgiftsrett forklarte han seg i tirsdag, etter å ha gjort det samme overfor domsutvalget i Norges idrettsforbund i vinter. Hans versjon inneholder en historie der han trekker frem stress og press av ulik art, men uten å søke å bortforklare eller unnskylde seg, for at han skal ha gitt Therese Johaug en salve med et anabolt steroid.

Etter å ha sagt sitt i CAS-slottet, fortalte han kort om hvordan vitnemålet i Lausanne hadde forløpt. Han fremsto da på samme måte som vi har sett ham de to andre gangene han har åpnet munnen om saken.

Rolig. Tydelig. Velartikulert.

Med et lynne og en trygghet som gjør det enkelt å forstå at dette er en mennesketype det er lett å få tillit til. Og midt i all pepperen han har fått, og helt sikkert fortsatt vil få, må det være lov å også gi ham en aldri så liten dose ros. For hvordan han ikke forsøker å løpe fra den fullstendige kortslutningen – med stikkordet «clostebol».

Overfor CAS ble det igjen forsøkt fra Johaug-leirens side å legge ALL skyld på legen, i et forsøk på at Therese Johaug skal slippe helt fri. Selv om ingenting tyder på at «det må holde å stole på legen-strategien» fører til at hun slipper helt av kroken, er det grunn til å tro at Bendiksens vitnemål vil være et moment som kan bety noe når antallet måneder skal fastsettes, ut fra hvor uaktsom skiløperen har vært.

Og her teller som kjent hver eneste én.

For Johaug er forskjellen på et 15-tall og et 16-tall skjæringspunktet alt handler om, og nå skal tre voldgiftsdommere foreta en totalvurdering av denne konkrete saken. Her vil FIS' argumenter om at det var et tydelig merket preparat, innkjøpt i utlandet og fremmed for henne, men som hun ikke sjekket selv, legges i kurven for skjerping. Den ankende parten mener nevnte kurv blir så tung at OL bør gå uten Johaug.

Samtidig vil forsikringene fra en høyt betrodd lege om at salven var grei å bruke, legges i den andre kurven. Hvor tung mener dommerne at den er?

Svaret kommer utpå sommeren en gang.

Uansett utfall vil denne saken selvsagt hefte ved Fredrik Bendiksen.

Men samtidig skal han ha honnør for hvordan han har oppført seg i stormen.