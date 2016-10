Johaug dropper landslagssamling: – Hun har behov for fred og ro

Advokat Christian B. Hjort bekrefter at Therese Johaug (28) har valgt å droppe den forestående høydesamlingen i italienske Val Senales.

– Hun har anledning til å delta på den, men hun har behov for fred og ro. Da er det riktigst å avstå fra å reise, sier Hjort til VG.

Til uken reiser det norske langrennslandslaget til Val Senales for høydetrening på den italienske breen. Tidligere i dag bekreftet landslagssjef Vidar Løfshus overfor VG at Johaug hadde planlagt å være med på denne samlingen.

– Per i dag er planen at Therese drar, uttalte han.

I ettermiddag kom altså kontrabeskjeden.

– Det har selvsagt vært en vanskelig avgjørelse for henne. Hun ønsker å trene som før, men dette er en vanskelig situasjon. Derfor er dette riktig for henne, sier advokat Hjort.

– Det er som Christian har fortalt: hun trenger fred og ro, og utover det har jeg egentlig ikke noe å legge til, sier Johaugs manager Jørn Ernst til VG.



– Hva har hun gjort i dagene etter offentliggjøringen av de positive dopingprøvene?



– Hun har vært hjemme og prøvd å finne krefter med sine nærmeste. Hun har trent og prøvd å få hverdagen til å være noenlunde normal, sier Ernst

Kommentar: Utøveravtalen kan dempe straffen

Står fritt til å delta



Det har gått et par dager siden det ble offentlig kjent at Johaug har testet positivt på det forbudte stoffet clostebol. Akkurat nå er saken på Antidoping Norges bord, hvor det skal gjennomføres en innledende saksbehandling.

Johaug er ifølge det norske regelverket ikke suspendert. Det vil eventuelt først skje når saksbehandlingen er avsluttet, en prosess som vil ta flere uker.

Tidligere i dag bekreftet Antidoping Norge at i mellomtiden kan Johaug «gjøre som hun vil» mens behandlingen av saken pågår – dersom det hadde vært sesong nå, kunne hun også ha deltatt i konkurranser.



Så du denne? TV2: Har funnet kvittering som støtter Johaug-legens forklaring

Reaksjoner



Nyheten om at Johaug ville reise til Val Senales, har møtt reaksjoner både i Norge og utenfor landegrensene i dag. Redaktør for 100 prosent sport, Bertil Valderhaug, uttalte følgende til NRK:

– Jeg skjønner at dette er bra terapi for Johaug. Men mistenksomhetens flomlys skinner over norsk langrenn nå, og den beste terapien for norsk skisport er at Therese blir hjemme.

– Folk blir irritert. Hvorfor blir ikke Johaug utestengt umiddelbart? Og nå skal hun dra på landslagssamling? Mange lurer på hvordan det her er mulig, i Sverige ville hun blitt utestengt, sa Expressen-kommentator Ludvik Holmberg til Aftenposten.

Johaugs advokat Christian B. Hjort ønsker ikke å kommentere noe rundt når Johaug tok avgjørelsen om å likevel ikke reise på høydesamling i Val Senales.

I ettermiddag sendte Norges Skiforbund ut en pressemelding om at Johaug ikke reiser til Italia. Der meldes det at hun i stedet velger å fokusere på trening hjemme i Norge.

– Dette mener jeg er en klok avgjørelse og vi respekterer naturligvis Therese sin avgjørelse i denne vanskelige situasjonen, sier landslagssjef Vidar Løfshus.