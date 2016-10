Idrettsministeren om dopingblemmen: - Uforståelig

Idrettsminister Linda Hofstad Helleland (H) sier alle utøvere har et selvstendig ansvar, men går langt i å kritisere apparatet rundt Therese Johaug.

Kulturministeren som er kandidat til visepresident-vervet i verdens antidopingbyrå WADA, har flere spørsmål enn svar etter at Johaug-saken sprakk torsdag formiddag.

Hun synes det er ubegripelig at verdens beste langrennsløper og for mange selve symbolet på ren og dopingfri idrett, kunne havne i denne situasjonen.

– Uforståelig



– Det er uforståelig og trist. Vi ser et dypt fortvilet menneske i en ufattelig vanskelig situasjon. I Norge liker vi å være best i klassen på ren idrett. Men denne saken viser at vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder kvalitetssikring av dette, sier Helleland til VG torsdag kveld.

TUNG UKE: Therese Johaug fortalte gråtende om sin tyngste uke i livet på den svært følelsesladede pressekonferansen torsdag. Foto: Terje Bringedal , VG

Hun er bekymret for at tilliten til norsk idrett er alvorlig svekket både i egen bredde og sett utenfra landegrensene.

Hun mener også Johaug-saken vitner om en systemsvikt i ski-idretten og en manglende evne til å endre praksis og skaffe bedre rutiner etter Sundby-saken.

– Her er det mangler også i den medisinske kvalitetssikringen?

– For meg er det ganske uforståelig. Jeg trodde at vi etter Sundby-saken i sommer fikk testet sikkerheten i systemet så grundig at vi lærte av den og at tilfeller som det vi nå ser ble forebygget, svarer Helleland.

Skjønner ikke hvordan det kunne skje



Hun stiller spørsmål ved hvordan man kan gå inn på et apotek i Italia og kjøpe en krem uten å sjekke den nøyere enn det ble gjort.

– Det skjønner jeg ikke hvordan kunne skje. Det var tvertimot all grunn til å tro at vi hadde medisinsk kompetanse og kapasitet som ville ha sjekket det aktuelle preparatet, sier statsråden.

Hun har engasjert seg tungt i både norsk- og internasjonalt antidopingarbeid som ansvarlig statsråd siden hun kom inn i Kulturdepartementet 16. desember i fjor.

– Kjøper du Therese Johaugs forklaring om at hun er helt uten skyld i at hun er dopingtatt?

– Det er det nå Antidoping Norge som skal avgjøre.

– Tar ikke stilling i Johaugs sak



– Men hun har et selvstendig ansvar for hva hun påfører kroppen?

– Som utøverne selv har sagt etter Sundbysaken, så har utøverne det hele ansvaret selv for dette. Men man må forvente at apparatet rundt utøverne er kapable til å gi dem de nødvendige faglige undersøkelser og råd til å styre unna preparat som dette, sier Helleland.

– Når du sier at utøverne har det hele ansvaret, nærmer du deg da å forhåndsdømme Johaug?

– Overhodet ikke. Jeg tar ikke stilling til Therese Johaugs sak. Det er Antidoping Norge som håndterer den saken, svarer Helleland.





Ikke bra for omdømmet



For få uker siden ble det kjent at Helleland lot seg nominere som Norges kandidat til visepresidentvervet i Verdens antidopingbyrå WADA.

Hun begrunnet det blant annet med Norges antidopinghistorie, med Norges kompetanse og et land som har mye å tilføre arbeidet for en renere idrett.

– Går Johaug-saken utover Norges omdømme som antidopingland?

– Dette er ikke bra for Norges renommé som ledende skinasjon. Men jeg kan ikke si noe om dette går utover hverken mitt kandidatur som visepresident i WADA eller Norge som antidopingland, svarer Helleland.