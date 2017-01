Her er planen som skal redde Johaug

ULLEVAAL STADION (VG) Therese Johaug (28) er klar på at hun skal tilbake i skisporet. Men dersom redningsplanen advokaten hennes har tegnet opp feiler, kan veien bli lang.

I går forklarte Johaug seg med skjelven stemme foran de tre dommerne i sin egen dopingsak.

Hun fortalte om sjokket som skylte inn over henne da hun ble kjent med den positive dopingprøven i fjor høst. Og hun la ut om hvorfor en utestengelse på 14 måneder vil oppleves katastrofalt mye verre enn 12 måneder.

– Jeg jobber knallhardt hver dag, mentalt og fysisk, for at jeg skal komme tilbake. Jeg ønsker en avgjørelse som jeg kan forholde meg til. For jeg skal tilbake i skisporet, sa Johaug i det lille møterommet på Ullevaal stadion.

Dopinghøringen fortsetter i dag. Advokat Christian B. Hjort kommer til å kjøre knallhardt på en plan bestående av to hovedpunkter:

1. Legens løfte: Apparatet rundt Johaug er ikke enig i påstanden om at utøveren ikke sjekket lovligheten av dopingkremen Trofodermin grundig nok på egenhånd. Det var nettopp det hun gjorde da hun spurte landslagslege Fredrik Bendiksen om kremen sto på dopinglisten, mener Johaug.

– Jeg fikk en forsikring fra Fredrik om at jeg ikke fikk i meg noe ulovlig. Det er absurd at jeg sitter her, sa 28-åringen i går.

2. Proporsjonalitetsprinsippet: Bak det lange ordet skjuler nøkkelen til Johaugs forsvar seg. Det handler om at en straff skal stå i forhold til forseelsen som har funnet sted. Prinsippet er akseptert innen for vanlig rettspleie, og advokat Hjort mener at også CAS («idrettens høyesterett») i Sveits har anerkjent dette i flere avgjørelser.

HAR TO SAKER PÅ CV-EN: Mariano Puerto (38) fra Argentina kom til finalen i French Open i 2005. Der tapte han for Rafael Nadal. Foto: AP

Derfor, mener Hjort, trenger ikke den nærmest vedtatte regelen om en minimumsstraff på 12 måneder å være gjeldende selv om domsutvalget mener Johaug har utvist en såkalt «ubetydelig skyld».

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner var blant dem som fulgte gårsdagens førstedag i Johaug-saken fra tilskuerplass. Han er ikke sterk i troen på at proporsjonalitetsprinsippet vil tippe saken i Johaugs favør:

– Jeg tviler på det. Det er så klare grenser for hva man kan akseptere av avvik innenfor 12 og 24 måneder. Det må i så fall være CAS selv som kommer til den slutningen Hjort håper på her, sier han til VG.

– Har hun en annen sjanse til å komme under 12 måneder?

– Nei. Jeg mener 12 måneder er bunnen (minimumsstraff, journ. anm.). Hun har en plikt til å sjekke ting selv.

Etter det VG forstår kommer advokat Hjort til å bruke god tid på den argentinske tennisspilleren Mariano Puerta når han skal holde sin prosedyre i ettermiddag. Da Puerta tok sin andre dopingsak til CAS for over ti år siden, tok anerkjente CAS nettopp proporsjonalitetsprinsippet, vil Hjort hevde.

Puerta hadde nettopp gitt Rafael Nadal knallhard kamp i finalen i French Open i 2005 da han testet positivt. I forkant av kampen skal argentineren ha forvekslet vannglass med sin kone, som beviselig ofte blandet en medisin med et forbudt stoff i vannet sitt.

Puerta fikk redusert en opprinnelig straff fra åtte til to år.

– Jeg ser at den saken helt isolert sett kan brukes for å gå under (12 mnd. straff), men man må stille spørsmålet: Står straff i stil med regelbruddet man har begått? En straff på åtte år betyr ofte at man legger opp. Derfor ser jeg ikke helt parallellen til Johaug likevel. Får man 12 eller 14 måneder rekker hun uansett OL. Det er noe annet enn åtte år, sier Robin MacKenzie-Robinson til VG.

Han har skrevet masteroppgave om saker som er ført i CAS, og fulgte Johaug-saken på tett hold i går.

Nå roser han Johaugs advokat for å ha funnet frem til Puerta-saken. Han er likevel ikke overbevist om at strategien bærer frukter:

– Det CAS også har sagt, som Hjort ikke nevner, er at de anerkjenner prinsippet, men også at dette prinsippet er bygd inn i det at man kan gradere straffen, og at man ikke trenger å gi en maksstraff på fire år. Spillerommet for straff er vidt og baseres på utøverens skyld. Man mener at det ikke kan brukes først for å få straffen ned fra fire år til 14 måneder, og så én gang til, sier MacKenzie-Robinson.

PS! Dag to av Johaugs dopinghøring starter klokken 09.00 i dag. Da vil tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen forklare seg, før Marit Bjørgen skal vitne.