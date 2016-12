Håper Johaug tar saken til retten

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner krysser fingrene for at Therese Johaug (28) vil teste en sentral dopingregel i en norsk domstol.

Det har gått to måneder siden langrennsløperen ble kjent med at hun hadde testet positivt på det forbudte stoffet clostebol.

– Therese Johaug kan si at en dom er ugyldig, og bringe den inn for en alminnelig domstol. Da vil hun unngå en anke i idrettens voldgiftsrett (CAS), samtidig som hun kan konkurrere i prosesstiden, sier Gunnar Martin Kjenner.

Han er fortørnet over dopingreglementets regel om såkalt «objektivt ansvar», som betyr å tillegge ansvar uavhengig av skyld.

Så du denne? Her er Johaug i trening på Sjusjøen

Dette er stikk motsatt av hva som er praksis i rettspleien ellers, der man anses for å være uskyldig inntil det motsatte er bevist.

– Én gang må dette prøves i en rettssal. Men du skal være ganske tøff i hodet for å ha en slik prosess gående samtidig som du driver med toppidrett, innrømmer Kjenner.

Ingen bestrider at Therese Johaug har hatt et forbudt stoff i kroppen. Graden av uaktsomhet og skyld avgjør likevel hva slags straff hun vil få.

– Tror du en slik sak faktisk kommer til å bli prøvd i retten?

IDRETTSJURIST: Gunnar Martin Kjenner. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Det føler jeg meg helt overbevist om. Det blir en ny «Bosman-sak». En sak for historiebøkene, sier Kjenner til VG.

Han poengterer at den såkalte «uskyldspresumpsjonen» er nedfelt i en rekke konvensjoner. I en kronikk på NRK Ytring nylig, gikk han gjennom disse. Kjenner henviste også til Antidopingkonvensjonen, som Norge signerte høsten 1989.

«Konvensjonens pkt. 7 oppfordres det således til utarbeidelse av regler som følger de internasjonale prinsipper for rettferdig rettergang og at mistenkte utøvere sikres fundamentale rettigheter. Dette er nærmest en direkte henvisning til rettighetene i EMK artikkel 6 – uskyldspresumpsjonen» heter det i kronikken.

Fungerte tidligere



Kjenner mener enkelt sagt at WADA tok for lett på uskyldspresumpsjonen da dagens regelverk ble snekret sammen.

VG har vært i kontakt med kilder i antidopingmiljøet, som mener det å droppe regelen om objektivt ansvar vil sette dopingkampen mange år tilbake i tid.

– Det berettiger ikke at man kan drive konvensjonsstridig forfølgelse av idrettsutøvere. Vi opererte med vanlig skyldansvar i Norge frem til 2004. Flere ble dømt etter vanlig skyldprinsipp den gangen. Jeg håper Johaug tar denne kampen, sier Kjenner.

Les også: Ekspert usikker på OL-deltagelse for Johaug

– Hva vil konsekvensen være dersom hun hadde vunnet en slik sak?

ADVOKAT: Christian B. Hjort. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Da ramler hele WADA-koden hva gjelder det objektive ansvaret. Med en norsk visepresident i WADA hadde det beste vært om Linda Hofstad Helleland tok opp dette sentralt og fikk det gjennomgått det administrativt, slik at en norsk utøver slipper å ta kampen, mener idrettsjuristen.

Johaug-advokat: Vil bli et tema



Therese Johaugs advokat, Christian B. Hjort, er ordknapp i sakens anledning.

Kowalczyks reaksjon: «Åpner en pose popkorn»

Han forbereder nå saken som skal opp i domsutvalget, trolig med muntlig høring, i løpet av en drøy måned.

– Selve kvaliteten i regelverket og praktiseringen av det, kommer jeg tilbake til i argumentasjonen for domsutvalget, sier Hjort til VG.

– Dette (objektivt ansvar-regelen) kommer altså til å bli et tema?

– Det foreligger et regelverk som gjelder for idretten. Hvordan det skal anvendes vil jeg komme tilbake til for domsutvalget, sier advokaten.

Påtalenemnda i Antidoping Norge ønsker å straffe Johaug med 14 måneders utestengelse. Nå venter partene på at domsutvalget i Norges Idrettsforbund skal ta tak i saken. Det skjer trolig tidlig i 2017.