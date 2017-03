Dopingsak-sponsingen rammer utøverne

Kommentar Skiforbundet har visst penger til å hyre en stjerneadvokat fra London i en dopingsak. Men synes samtidig det er for dyrt å fylle kvinnekvoten til verdenscupavslutningen.

«3 More London Riverside» er adressen til Mike Morgans advokatfirma. Rett ved Themsen, ikke langt fra Tower Bridge.

Herfra styrer han et selskap som blant annet har spesialisert seg på å hjelpe idrettsstjerner som har havnet i trøbbel med dopingreglementet. Alberto Contador og Maria Sjarapova er blant dem han har representert. Nå er det Therese Johaug sin tur.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

LES OGSÅ: Johaug bruker Sjarapova-advokat

Men det er ikke utøveren med en registrert formue på nesten 37 millioner kroner som skal betale for tjenestene hans. Det er skiforbundets penger som, for andre gang på kort tid, skal brukes til å finansiere forsvaret i en dopingsak mot en norsk langrennsstjerne.

Eller, stopp en halv. Hva er egentlig «skiforbundets penger»?

• En utømmelig sparegris ledelsen kan ty til når det oppstår en ubehagelig sak?

• Eller er «skiforbundets penger» noe som trengs til å skape mest mulig aktivitet? I toppen og i bredden. For dagens og morgendagens skiløpere.

Vi skal ikke lenger enn til helgens verdenscupavslutning for å finne et eksempel på at det kunne vært behov for midler til andre ting enn advokater.

Som til å fylle opp kvoten med skiløpere som kunne fått gå verdenscup. For av økonomiske grunner lar det samme forbundet som opptrer som advokatsponsor for Sundby og Johaug, bevisst være å fylle opp kvinnekvoten i Tour de Canada.

Det betyr at en utøver som Silje Øyre Slind ikke får sjansen til å prøve seg i Quebec, noe hun karakteriserte på følgende vis overfor NRK:

– Det er dårlig gjort at de ikke fyller opp kvinnekvoten. Nivået på damesiden er så høyt, og landslagsledelsen bør ha såpass respekt at de sender alle når de har muligheten. Jeg ser ikke noen grunn til at vi skal ha det sånn, sier hun.

Men ledelsen ser altså en grunn, og det er kostnadssiden. Der forklaringen visstnok er at de ikke hadde budsjettert med at FIS gjorde endringer i kvotene.

Nu vel.

Selvsagt kan det argumenteres med at dette er helt ulike poster, og at betaling av juridisk ekstraservice ikke har noen direkte budsjettsammenheng med nivået på den sportslige satsingen. Men sånn er det jo ikke når det kommer til stykket.

For pengene kommer til syvende og sist fra den samme kassen.

Der avgjørelsen om å betale Johaugs advokater er prinsipielt diskutabel. I en sak der kjernen i den norske avgjørelsen, som Johaug-siden altså valgte å ikke anke, er at det ikke er rom for å legge all skyld på landslagslegen.

Fordi utøverne har et grunnansvar for hva de får i kroppen, og Johaug ikke kan sies å ha vært tilstrekkelig aktsom da hun fikk i seg et anabolt steroid.

LES OGSÅ: Rot og rør i Røstes reir

Samtidig setter forbundstoppenes iver etter å betale deres egen situasjon i et stadig snodigere lys. Samvittigheten er åpenbart så dårlig at de har betalt 3,3 millioner kroner i Sundby-saken, og ikke har satt noen beløpsgrense for hva Johaug-saken skal koste.

STØTTER JOHAUG: Skipresident Erik Røste sitter på toppen av et forbund som har bestemt seg for å finansiere Therese Johaugs ankesak i CAS. Her er de to avbildet ved en hyggeligere anledning. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

To leger er ofret - mens ledelsen selv blir sittende like trygt.

For er det egentlig å «ta ansvar» å ty til lommeboken på denne måten?

Ingen vet hva sluttregningen blir for Johaug-representasjonen, der både Christian Hjort og hans nyervevede kollega fra London kan sette Norges Skiforbund i mottagerfeltet på fakturaene.

Men den blir høy.

Mike Morgan fikk ikke lokaler ved metropoloens elvebredd gjennom gratisarbeid.