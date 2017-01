Detaljene må frem i lyset

Kommentar Selv om det ikke er strid mellom partene om hva som utløste den positive dopingprøven, er det avgjørende at faktum i saken ettergås i detalj. Ikke minst for Therese Johaugs egen del.

Helt siden sjokknyheten sprakk i oktober har ubesvarte spørsmål, en snodig tidslinje og det som fremgår som ulogiskheter i forklaringen, preget opinionens inntrykk av dopingsaken mot Johaug.

Og uten mulighet til å stille kritiske oppfølgingsspørsmål til hverken skistjernen og den avgåtte landslagslegen, har det heller ikke vært mulig å bli så mye klokere om detaljene rundt hendelsesforløpet.

Nå kan vi få muligheten til å bli nettopp det – og gudene skal vite at det trengs.

Ingen er tjent med at det blir hengende igjen ubesvarte spørsmål rundt denne saken til evig tid. Aller minst Therese Johaug selv.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

For ettermælet av hele saksgangen er det av avgjørende betydning at hva som faktisk skjedde i Italia belyses klarere enn det som er gjort så langt. Derfor er det også gledelig at forsvareren hennes, Christian Hjort, virker å være innstilt på å bruke tid på dette.

For det er strengt tatt ingen selvfølge at vi får det faktuelle dypdykket offentligheten etterspør. Partene er nemlig enige om hva det var som utløste den positive prøven på det anabole steroidet clostebol, og dermed er det en fare for at det ikke borres så mye. Fordi dette i praksis blir en kamp om utmåling. Der det juridisk mest interessante blir om forsvareren evner å finne støtte i rettskilder for at Johaug kan slippe straff.

Strategien til Hjort blir etter all sannsynlighet å legge så mye vekt som mulig på legens autoritet, for å bygge opp under at han mener skiløperen var tilstrekkelig aktsom ved å konsultere ham. Men det interessante her er jo at dette løpet forutsetter at det graves i hendelsesforløpet. Og slik sett kan det faktisk være forsvaret, i minst like stor grad som «aktor», som har interesse i å sørge for at de ubesvarte spørsmålene ikke forblir nettopp det.

Det innebærer at legen må grilles om hvordan han kunne bryte så fundamentalt med egne petimeteregenskaper, hvorfor han ikke reagerte på et virkestoff som slutter på «bol», hvordan han kunne ta så lett på medisin kjøpt i utlandet, hvordan han kunne overse dopingmerket, hvorfor han ventet så lenge med å gå på apoteket. Og så videre.

Men det er også en del sentrale spørsmål det må kunne ventes at Johaug selv bidrar til å oppklare – som hvordan hun kort tid før saken redegjorde i et intervju for hvordan hun «dobbeltsjekker ting en, og to og tre ganger», for så å ikke foreta noen form for egensjekk av salven hun fikk i Italia.

Dessuten blir det spennende å høre nærmere om etterforskningen som er foretatt, og ikke minst grunnlaget for at Antidoping Norge er så tydelige på korrelasjonen mellom leppekrem og prøveutfall, etter en lang tidsperiode der utøveren ikke ble testet.

Stedet er Brann-losjen på Ullevaal stadion.

Klokkeslettet er 09.00.

Og håpet må være at «opplysningstiden» da endelig er her.