Denne regelendringen er dårlig nytt for Johaug

I en CAS-dom fra 2005 ble en italiensk svømmer dømt til ett års utestengelse for å ha brukt den samme kremen som felte Therese Johaug (28). Den dårlige nyheten for Johaug er at siden den gangen har WADAs regelverk blitt strengere.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

I 2005 kom dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) som sørget for suspensjon i ett år av en 17 år gammel ikke navngitt svømmer. Hun hadde brukt Trofodermin, en krem som det siste døgnet har blitt svært så velkjent i Norge.

Trofodermin inneholder stoffet clostebol, et svak anabolt stoff som står på WADAs liste over forbudte midler. Det er det stoffet Johaug har testet positivt for.



Den italienske svømmeren hadde brukt kremen mot en hudinfeksjon mellom tærne, omtrent på samme vis som Johaug brukte den for å lindre en solbrent leppe.

Den 17 år gamle svømmeren ble utestengt i ett år i det som er den eneste clostebol-saken VG kjenner til fra CAS. Det er dermed en dom som vil legge føringer når det skal tas en avgjørelse i Johaug-saken, noe også avdelingsleder Britha Røkenes i Antidoping Norge har bekreftet overfor VG.

Regelendringen



Men: Siden den dommen falt, har WADA-koden blitt revidert, det samme har Norges idrettsforbund (NIF) sitt lovverk. Det skjedde i 2015, og ett av punktene som ble gjort strengere, er når en utøver tar i bruk et stoff som er definert som «forbudt».

Enkelt forklart: Det skilles mellom «særskilte stoffer», midler som ikke nødvendigvis har noen klar prestasjonsfremmende effekt.

Deretter har man «forbudte stoffer», en gruppe som Johaugs stoff clostebol sorterer under. Disse defineres som mer alvorlige stoffer med sannsynlighet av prestasjonsfremmende effekt, og ved funn av disse vil straffen kunne være høyere: Utgangspunktet er to til fire år. Graden av utøverens skyld vil også være relevant for hvor lang utestengelsen blir.

– Utgangspunktet er fire år for et forbudt stoff. Man jobber i bratt oppoverbakke om man skal klare å redusere utelukkelsen til under to år når det gjelder et forbudt stoff, sier jurist Robin Mackenzie-Robinson til VG. For fire år siden skrev han masteroppgaven «Ren idrett på bekostning av utøveren?» ved Universitetet i Oslo.

Han forklarer at før revideringen av WADA-koden i 2015 lå straffen uansett stoff på mellom null og to år. Bakgrunnen for at en endring var ønskelig var blant annet et større suspensjonsskille fra de mindre dopingsakene som for eksempel dreide seg om forurensende kosttilskudd, til de mer alvorlige sakene som omhandlet stoffer som EPO og stereoider, samt å kunne skille mellom tilfeller hvor utøveren hadde en klar intensjon om å dope seg og saker hvor utøveren var tilnærmet uten skyld i å ha fått i seg dopingmiddelet.

– Dermed fikk man et veiskille. Blir man tatt for å ha brukt et særskilt stoff, ligger man litt bedre an. Blir man tatt for et forbudt stoff, er det i utgangspunktet mer alvorlig, sier Mackenzie-Robinson.

Artikkelen fortsetter under bildet!

KREMEN: Her er de to kremene som Therese Johaug brukte mot sår leppe. Den øverste er den varianten som inneholder det forbudte stoffet clostebol. Foto: , NTB Scanpix

Formildende omstendigheter



CAS-dommen som felte den italienske svømmeren var ikke oppløftende lesing for de som håper at Johaug skal få en mild dom etter denne ukens sjokknyhet. Det nye og strengere regelverket som har trådt i kraft siden den gangen, gjør ikke saken bedre.

Men til tross for endringen av WADA-koden om strengere straffer: Det finnes formildende omstendigheter som kan spille inn.

– Jeg regner med at konsentrasjonen av stoffet de har funnet i urinprøven er veldig lav, og at det dermed er salve som er den sannsynlige grunnen. Men jeg tror ikke dette vil hjelpe henne helt ut av uføret , sier Mackenzie-Robinson.

Johaug la all skyld over på lege Fredrik S. Bendiksen, og han bekreftet hele hennes historie. Bendiksen varslet at han trakk seg som landslagslege, og aksepterte all skyld i saken.

– Det kan sikkert fungere som en formildende omstendighet, hvis hun har stolt på en lege som angivelig kan jobben sin. Men mantra nummer én er at det alltid er utøverens ansvar - det er slik regelverket er bygd opp. Utøveren er den som blir sittende med skjegget i postkassa. Man skal kunne stole på legen, men man skal også være klar over at det verste utfallet for legen er at den mister jobben dersom noe skjer, mens man som utøver blir stemplet som doper og kanskje får ødelagt hele karrieren. Av den grunn bør man forvente at utøveren også selv gjør visse minimumsundersøkelser, sier Mackenzie-Robinson.

Juristen tilføyer:

– Utøveren kan ikke fraskrive seg alt ansvar. Slik er regelverket. Om Skiforbundet skulle mene noe annet, så må de også mene det ved neste korsvei og gå inn for at WADA-koden og NIFs lov endres på dette området.

– Dette betyr at Johaug kan vente seg strengere straff enn de som har blitt dømt før henne for dette stoffet?

– Målet med å revidere koden var blant annet å være strengere i de tilfellene hvor det er snakk om forbudte stoffer. Dersom utøveren ikke greier å bevise at dette var helt uforskyldt, så er det fire år som er utgangspunktet. Da syklisten Stefano Agostini ble tatt, var utgangspunktet to år. Han fikk 15 måneder. Så kan man jo selv gjøre seg opp en mening ut fra det.