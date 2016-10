Dalsbygda slår ring rundt Johaug

DALSBYGDA (VG) Innbyggerne i Dalsbygda, Therese Johaugs hjemsted, mener langrennsstjernen ikke kan lastes for dopingsmellen.

– Dette er katastrofe. Det er ikke hennes feil, det er bare fryktelig urettferdig, sier Thereses firmenning, Emil Berg Lystad.

VG treffer ham utenfor samvirkelaget i Dalsbygda sentrum. Han har brukt dagen til å lage en støtteplakat til Therese.

– Vi støtter henne, hun kommer til å komme seg tilbake fra dette, sier han.

Det er en spesiell dag i bygda i Os. Innbyggerne VG møter gir sin uforbeholdne støtte til langrennsstjernen.

– Dette er en trist dag, men hun kommer seg gjennom dette, sier firmenningen.

Nyheten slo ned som et lyn torsdag formiddag, da det ble kjent at Therese Johaug er tatt i doping. Dopingmiddelet kom fra en krem Johaug har brukt på en solbrent leppe under et treningsopphold i Livigno i Italia.

HJEMBYGDA: Gården til Johaugs familie i Dalsbygda. Foto: Mattis Sandblad , VG

Gråtende Johaug: – Jeg har null skyld i denne saken

Dalsbygdas gullstjerne går nå gjennom det en samlet sportsnasjon omtaler som det verste en toppidretsutøver kan oppleve.

– Legen burde fått en advarsel

Mangeårig nabo av Johaug, Odd Einar Johnsen, er frustrert over at dette kan ha skjedd. Han håper Johaug ikke blir straffet for noe han mener åpenbart at ikke er hennes skyld.

– De burde ikke la dette gå utover Therese. Jeg nekter å tro at hun kan ha visst om dette. Hun har rett og slett ikke gjort noe galt, sier han.

FRUSTRERT: Odd Einar Johnsen, mangeårig nabo med Therese Johaug, mener at Dalsbygdas skidronning ikke kunne gjort noe for å forhindre dopingskandalen. Foto: Mattis Sandblad , VG

Likevel er han redd for at det som skal være legens feil vil komme til å gi ha konsekvenser for Johaug uansett.

– Dette går nok utover Therese også. Det er jo hennes navn og rykte. Men det er klart, norsk skisport får seg en smekk. Det viser seg at helt rene, det er de ikke. Men det burde nok vært ryddet litt i Skiforbundet, tror han.

Johnsen tror Therese kommer seg gjennom dette, om mulig sterkere enn før.

– Hvis hun er sitt gamle jeg så får hun bare enda mer styrke av dette. Det er sånn hun er, hun liker ikke å vise at hun taper. Hun er en tøffing. Det ser du på motbakkeløpene, sier han.

