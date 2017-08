Kort tid før Therese Johaug (29) testet positivt for doping, brukte også den italienske seileren Roberta Caputo (24) kremen Trofodermin. Det endte med en utestengelse på 17 måneder.

Straffen spolerte Roberta Caputos drøm om å delta i OL i Brasil i fjor. Nå sier italieneren til VG at Therese Johaug bør frikjennes totalt i dommen som kommer fra CAS på tirsdag.

– Alle saker er forskjellige, men generelt mener jeg at du skal bli frikjent uten straff hvis du kan bevise at du ikke har gjort noe med vilje. Jeg kjenner ikke alle detaljene i Thereses sak, men hun kan ikke betale for en idiotisk feil som en annen har gjort, sier den italienske 24-åringen fra Napoli.

Les også: Johaug-avgjørelsen utsatt til tirsdag

HADDE EN DRØM OM OL: Roberta Caputo var i Brasil i fjor sommer da hun fikk beskjed om at hun hadde testet positivt for clostebol. Foto: Gianluca Di Fazio

– Du er helt alene

Mens Johaug har forklart at hun fikk salven Trofodermin av landslagslege Fredrik Bendiksen for å behandle en solbrent leppe, fortalte Caputo til den italienske antidopingmyndigheten NADO at hun kjøpte Trofodermin-kremen på et apotek i hjembyen Napoli. Grunnen var ifølge 24-åringen hudrelatert også for henne. Hun slet med kviser.

Da Caputo senere fikk beskjed om at hun hadde testet positivt for det forbudte stoffet clostebol, var seileren på plass i Rio de Janeiro for å delta i OL. Men allerede før lekene startet ble italieneren bedt om dra hjem.

– Det var mange som ikke trodde på meg, forteller Caputo til VG.

– Hvordan opplevdes det?



– De kjente meg jo ikke personlig. Så jeg kunne ikke bry meg om dem. I løpet av idrettskarrieren min møtte jeg mange personer som var kritiske til meg. Det er sånn at når du vinner, så er alle med deg. Når du taper, er du helt alene.

Les også: Johaugs bror mener skistjernen er i rute til OL

Vil endre dopingreglene

23 av de 27 siste dopingsakene hvor clostebol har vært involvert har endt med minimum ett års utestengelse. Spørsmålet i tilfellene til Caputo og Johaug har vært graden av aktsomhet, altså hvor mye utøverne kan bebreides for å ha fått det anabole steroidet i kroppen.

Til felles har Caputo og Johaug at begge hevder å være uskyldige. Mens den norske langrennsstjernen fortsatt har muligheten til å bli hørt, er idrettskarrieren over for Caputo.

For italieneren er ferdig med seiling, noe hun også har fortalt til svenske Aftonbladet.

– Jeg har bestemt meg for å slutte med idrett. Drømmen min var å komme til OL, forteller 24-åringen.

Jenta fra Napoli har reflektert mye over både sin egen og Johaugs dopingsak. Håpet er at reglementet vil bli endret, men det betyr ikke at hun har tro på det.

– Det er mange historier som min og Therese sin, men det er ikke nok til å få forandret reglene. Det jeg prøver å tenke når noe dumt skjer, er at verden ikke er rettferdig, men at vi likevel kan leve livene våre på en riktig måte.