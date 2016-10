Apotekansatt i Livigno om Johaug: – Synes fryktelig synd på henne

LIVIGNO (VG) Dopingmerket er synlig på smørekremen VG kjøpte på apoteket i Livigno i dag. Den ansatte på jobb husker ikke at den norske landslagslegen gjorde kjøpet som sendte Therese Johaug ut i en dopingskandale.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

– I den perioden er det i hvert fall et par hundre kunder innom hver dag. Jeg har ikke sjans til å merke meg alle, sier farmasøyten til VG.

På apoteket der daværende landslagslege Fredrik Bendiksen kjøpte salven som gjorde at Therese Johaug testet positivt på en dopingprøve i september, ønsker en vennlig farmasøyt med kortklipt hår «buongiorno».

Kvinnen i slutten av trettiårene ønsker ikke at vi bruker navnet hennes, men sier følgende:

– Jeg har fått så mange telefoner fra journalister i Norge nå. Det er leit at dette har skjedd, men det er ikke min skyld. Dette er medisin som selges i hvert eneste apotek i Italia og mange andre land. Den er ikke reseptbelagt. Jeg selger flere pakker med Trofodermin hver eneste dag, sier hun oppgitt til VG.

– Det kan ha vært meg

Kun to ansatte jobber på apoteket Parafarmacia dott.ssa Monica Faifer i fjellbyen Livigno. Farmasøyten som tar imot VG er den eneste som har vært på jobb de siste dagene, fordi hennes kollega har reist på ferie i utlandet.

Kvinnen sier det meget godt kan ha vært hun som ekspederte landslagslegen.

– Det kan ha vært meg, men jeg aner ikke. Jeg har lest litt om denne saken, og jeg vil gjerne si at ansvaret ligger ikke på meg, men på legen! Det står klart og tydelig merket at dette regnes som doping, sier hun, og gir VG pakken med tuben av Trofodermin.

Ganske riktig lyser logoen med «doping» utenpå esken. Farmasøyten åpner pakken og viser VG pakningsvedlegget hvor det også er satt av to linjer med en klar advarsel til idrettsutøvere om at dette stoffet kan slå ut positivt på dopingtester.

VG viser farmasøyten bilde av lege Fredrik S. Bendiksen, men hun kan ikke huske å ha sett ham i apotekets lokaler.

– Veldig farlig for idrettsutøvere

I Livigno ligger snøen flekkvis oppover de flotte fjellene som omkranser den lille byen, og folk rusler langsomt gjennom de regnfylte gatene. Det er lavsesong nå, ikke som i august og september, når høyfjellshotellene er fulle av turister og Monica Faifer-apoteket har hendene fulle med kunder. Det var også da Johaug og hennes team var her.

Hun forteller at hun selger Trofodermin til folk med ulike brannskader, at middelet er effektivt, men sett på som harmløst.

– Bortsett fra hvis du er idrettsutøver, da. Da er det veldig farlig, sier hun.

APOTEKET: Her er apoteket i Livigno i Italia hvor Fredrik Bendiksen skal ha kjøpt kremen som felte Therese Johaug. VG fikk ikke tillatelse til å ta bilder innenfor dørene. Foto: Nora Thorp Bjørnstad , VG

Føler med Johaug

Langs de snirklete veiene som går ut fra bykjernen i den italienske fjellbygda, staker et par trikotkledde sportsmenn seg frem på rulleski. Basert på antall høyfjellshotell og skilt med tilbud om afterski, er det lett å se at dette stedet lever av folk med interesse for ski. Store skistjerner, derimot, kommer sjelden innom det lille apoteket, sier den kortklipte kvinnen.

Hun mener hun ikke har sett langrennsesset Therese Johaug selv inne på apoteket. Bilder av henne på internett, derimot, har hun sett mange av de siste dagene.

– Hun virker som ei søt jente. Jeg må bare si at jeg synes fryktelig synd på henne, sier farmasøyten til VG.



