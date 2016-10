Antidoping Norge: Johaug kunne også ha deltatt i konkurranser

Ifølge sportssjef Vidar Løfshus er planen at Therese Johaug (28) reiser sammen med landslaget på høydesamling i Italia neste uke. Antidoping Norge sier Johaug står fritt til å «gjøre som hun vil».

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

Hun kunne også ha deltatt i skirenn, om det hadde vært det på denne tiden.

På direkte spørsmål fra VG om Johaug kunne ha deltatt i konkurranser, svarer Anders Solheim i Antidoping Norge klart:

– Ja.

Samtidig er altså planen at hun skal være med på høydesamlingen.

– Per i dag er planen at Therese drar, bekrefter Løfshus overfor VG.

Til uken reiser kvinnelandslaget i langrenn til Italia for et nytt høydeopphold, denne gangen i Val Senales. For noen dager siden ble det hevdet at Johaug ikke skulle være en del av laget som reiser nedover, men i dag sier altså sportssjefen at hun antakelig blir med.

Både Johaugs A- og B-prøve viste nylig utslag på det forbudet stoffet clostebol. Tidligere denne uken ble saken kjent for offentligheten, og det som nå skjer er at Antidoping Norge følger opp prøven, og gjennomfører det som kalles en «innledende saksbehandling».

Hvor lang tid saksbehandlingen vil ta, er vanskelig å si, men inntil den er gjennomført så blir ikke Johaug suspendert. I en epost til VG sier Antidoping Norges Anders Solheim følgende:

– Tilgjengelig informasjon må bearbeides for at innledende undersøkelser kan sies avsluttet og danne et forsvarlig grunnlag for en beslutning om midlertidig suspensjon.

Antidoping Norge sier altså i dag de ikke har gjort noe feil i Johaug-saken, og at de gjør rett i å ikke suspendere skistjernen foreløpig. De mener i tillegg at de har gjennomført mye på kort tid.

«Etter vårt syn har denne prosessen så langt blitt gjennomført i løpet av kort tid der alle involverte har vært tilgjengelige og stilt opp umiddelbart», skriver Anders Solheim.

Forvirring



Men deretter følger en smule forvirring når Solheim skriver følgende:

«Slik vi forstår det er det heller ikke noe risiko for at utøver skal stille på landslagssamling eller konkurranse de nærmeste ukene på tross av at utøver ikke selv har valgt midlertidig suspensjon. Formålet i bestemmelsen er derfor etter vårt syn ikke brutt i denne sammenheng».

Antidoping Norge er altså ikke klar over at Johaug sannsynligvis reiser til Val Senales kommende uke. Men sportssjef Vidar Løfshus er trygg på at Johaug kan dra.

– Er dere trygge på at dere ikke bryter noe regelverk dersom Johaug reiser?

– Ja, vi kan ikke heve en utøverkontrakt før det foreligger en dom, sier Løfshus.

Overfor NRK bekrefter Solheim i Antidoping Norge at han ikke var klar over at Johaug har planer om å reise til Italia.

– Det er uansett ikke noe vi kan gjøre med det. Så lenge hun ikke er suspendert, kan hun i prinsippet gjøre som hun vil.



Det var Antidoping Norges dopingjegere som kom hjem til Therese Johaug og tok dopingprøven den 16. september. Derfor er dette en «norsk» dopingsak der reglene til Norges Idrettsforbund gjelder. Og ifølge disse reglene - som er godkjent av WADA - kan altså ikke Johaug suspenderes før saken eventuelt behandles i påtalenemnda.