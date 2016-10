– Aldri sett denne dopingadvarselen før

Advarselen på salven med Trofodermin som Therese Johaug (28) fikk, har man aldri før sett ved Statens legemiddelverk.

Seksjonssjef ved Seksjon for legemiddelovervåking, Karen Ulshagen, så det røde symbolet på pakken i norske medier først etter at dopingsaken mot langrennsstjernen ble kjent.

– Jeg har aldri sett det før, og det er ikke noe symbol som inngår i det europeiske lovverket så vidt jeg kjenner til. Det er heller ikke noe symbol vi bruker på reseptfrie legemidler her i Norge. Er man vant til norske medisiner, vil ikke dette være et kjent symbol.

– Pakken er merket med et rødt skilt og ordet doping. Det kan jo misforstås?

– Piktogrammer er vanskelig å bruke på tvers av kulturer. Vi har ulike referanserammer og legger forskjellige ting i symboler.

– Hva tenkte du da du så denne merkingen på pakken?

– Jeg tenkte forbudsskilt, men det er som sagt første gang jeg ser det. Jeg vet ikke om det er noen andre enn italienerne som benytter det. Det er ikke en del av det europeiske systemet, sier Ulshagen til VG.

Ifølge seksjonssjefen har vi her hjemme ingen merking når det gjelder doping.

– Det vi synes er viktig er at leger og helsepersonell leser preparatomtalen og at de som bruker medisinen leser pakningsvedlegget. Da får de full informasjon. Når det gjelder utøvere, så må de forholde seg til dopinglisten. Det er den som til enhver tid er gjeldende.

Statens legemiddelverk forteller at man i Norge har benyttet den røde varseltrekanten for legemidler som er farlige i trafikken.

Trakk seg



SUSPENDERT: Therese Johaug. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

– Men vi er på vei bort fra den fordi den ikke gir tilstrekkelig informasjon. I pakningsvedlegg har vi innført en svart trekant som står opp ned. Den betyr at et legemiddel er under særskilt overvåking. Det kan være fordi et legemiddel er nytt og man har ikke komplett informasjon om bivirkninger og effekter.

I kremen som Therese Johaug skal ha brukt står det på pakningen at den inneholder Neomycin (antibiotikum) og clostebol, som inneholder steroider.

På pressekonferansen etter at dopingsaken mot Johaug ble kjent, fortalte landslagslegen Fredrik S. Bendiksen at han ikke husket om pakningen hadde en dopingvarsling.

– Jeg registrerte at det sto clostebol på kremen, men jeg klarte ikke koble det opp mot at det sto på WADAs liste. Jeg har studert det dag og natt, og hvorfor jeg ikke klarte å finne det ut kan jeg ikke gi et svar på, sa Bendiksen før han umiddelbart trakk seg som landslagslege for kvinnene.

Bendiksen gikk også god for at Therese Johaug kunne bruke salven mot sprekkdannelser, åpne sår og blødninger på leppen.

– Therese spurte meg om «er denne grei å bruke», underforstått at om det var i konflikt med antidopingreglene. Jeg svarte «nei, den kan du bruke».

Nå kan den rutinerte idrettsmedisineren bli den første legen som blir dømt i en dopingsak i Norge.