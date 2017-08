10 ting å lære av Johaug-debatten

Kommentar Hva har egentlig alle diskusjonene om Johaug-saken lært oss? Kanskje først og fremst hvor lett følelsene tar føringen i den norske opinionen.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Få temaer har engasjert Ola nordmann så mye som Therese Johaugs positive dopingprøve.

Mens debatten var glødende etter at saken ble kjent i fjor høst, steg temperaturen enda flere hakk da idrettens voldgiftsrett landet på 18 måneders utestengelse.

Nå, som det aller verste sjokket har lagt seg, og vi alle må innse at OL i 2018 går uten 29-åringen, kan det være grunn til å trekke pusten to ganger.

Og prøve å reflektere litt over hva slags lærdom som kan trekkes av den betente saken.

Her er 10 sentrale punkter:

1) Norge sett fra Norge er noe annet enn Norge sett fra utlandet.

Mens folk er i harnisk her i «langrennsland», karakteriserer CAS avgjørelsen som en midt på treet-straff innenfor «ubetydelig utvist skyld»-rammene.

Det vi har opplevd bør være en vekker på flere plan.

Det er uheldig om det setter seg et inntrykk av at norske saker behandles mildere av norske aktører, enn de samme sakene vurderes internasjonalt.

Nå har vi først sett hvordan Antidoping Norge ikke anket frifinnelsen av Martin Johnsrud Sundby i FIS' antidopingpanel, mens både det internasjonale skiforbundet sentralt, WADA og CAS var samstemte om at han måtte dømmes.

Og nå ser vi at Norges Idrettsforbunds domsutvalg landet på en fem måneder lavere Johaug-reaksjon enn det øverste organet endte med.

2). Angriper dommen i stedet for regelverket

Noe av det snodigste i debatten, er hvordan så mange velger å angripe den konkrete dommen, i stedet for å rette en eventuell harme mot reglene hun er dømt etter.

Mener virkelig folk at dommerne, i en konkret sak de har foran seg, skulle dømt Johaug ut fra andre bestemmelser enn de som gjelder i dag?

Skulle de tre dommerne finne på noe spesiallaget, fordi det er så synd på en 29-åring fra Norge?

Dommernes anvendelse av skjønn innenfor rammene som er vedtatt, er det selvsagt relevant å drøfte, og selv hadde jeg tro på noen måneder lavere straffe enn det ble.

Men dommen er godt innenfor spennet det var påregnelig at utfallet kunne bli. Og ærlig talt, folkens, å gjøre CAS-dommerne til skyteskive er så nærsynt at det bikker over alle grenser for hvordan føleri kan få trumfe fornuft.

3). Utmålingsreglene kan bli bedre ...

Johaug-saken kan bidra til å kaste lys over å diskutere straffeutmålingsreglene. Mye tyder på at det burde vært mulig å kunne finutmåle en straff, også mellom 0 og 12 måneder, dersom retten mener det er den mest proporsjonale reaksjonen i en konkret sak.

I dag er dette ikke mulig for «ikke-spesifiserte stoffer», som blant annet et anabolt steroid som clostebol er.

4). ... men det finnes ingen alternativer til utøveransvaret

Til alle som hevder at det «må holde å stole på legen»: har dere tenkt gjennom hva det standpunktet innebærer?

Hva slags regler skulle man laget da?

Et system som åpnet for at en hvilken som helst lege, i et hvilket som helst land, kunne gi utøverne et frikort ved å ta skylden?

For det er vel ingen som i fullt alvor mener at Johaug skulle fått stole på Bendiksen, mens utenlandske utøvere ikke skulle få flytte ansvar over til en lege?

Det burde være åpenbart at det ikke kan skreddersys regler for norske folkehelter som har vokst opp på bondegård. Om utøveren hadde fått avtale seg vekk fra ansvar for hva som finner veien til kroppen, ville et av de viktigste prinsippene for antidopingarbeid gått ad undas. Det ville igjen medført at langt flere dopingsyndere hadde sluppet unna.

Vil vi ha det sånn?

5). Johaug uten realitetsorientering

To instanser har konstatert at hun ikke sjekket godt nok – men Johaug står på sitt. Hun mener fortsatt at hun innfridde sine plikter ved å spørre Bendiksen, og skjønner ikke at det ventes at hun selv sjekker en utenlandsk-kjøpt medisin, som er ny for henne, og som attpåtil er merket med en tydelig dopingadvarsel.

Nå er det, uansett hvor trist saken er, på høy tid å erkjenne at vi faktisk må kunne stille noen krav til hvordan utøvere, også fra Norge, skal sørge for å ha kontroll hva som tilføres egen kropp.

6). Voldgiftsretten mangler åpenhet

Det er synd at idrettens voldgiftsrett har en så lukket linje rundt saksbehandlingen. Åpne dører styrker legitimiteten til opplysningen av en sak, men dessverre er det ikke tradisjon for dette i Lausanne. Det er også uheldig at dommen ikke opplyser om hva mindretallets syn er, på de punktene der dommerpanelet ikke var enige.

7). Begrepsforvirringen forsvinner ikke

Doping har en tydelig definisjon, og den forutsetter IKKE at man har fått i seg stoffet med vilje for å dekkes av begrepet.

Også uaktsom doping er doping – mens utmålingsreglene skal sikre differensiering mellom type saker.

Hovedregelen for stoffet Johaug fikk i kroppen er tross alt fire år, 30 måneder mer enn dommen mot henne.

Men både menigmann og tunge aktører fortsetter å insistere på å bruke en terminologi som strider mot den idrettsverdenen sammen har vedtatt, og som norske idrettsorganisasjoner har sluttet seg til. Og hvordan skulle et system der kun bevisst doping er doping fungert? Måtte et enormt antall etterforskere ansettes? Hva med at det ofte er svært få, muligens kun utøveren selv, som kjenner den fulle sannhet?

Realiteten er at det ikke finnes noe godt alternativ til dagens definisjon.

8). Hver sak er forskjellig ...

Å hente sammenligningsgrunnlag fra tidligere rettspraksis er en viktig del av en juridisk behandling. Men fortsatt skal hver sak vurderes for seg, og her snakker vi uansett ikke om matematikk.

Derfor kan man ikke fastslå at Johaug-dommen er urimelig, bare fordi en italiensk tenåring fikk 12 måneder, i en tid der strafferammen var en annen.

Ei heller er det nødvendigvis noen direkte sammenheng med behandlingen av en tennisspiller, som fikk i seg et stoff som tidligere var tillatt, sett opp mot en langrennsløper som fikk i seg et anabolt steroid.

Jo visst, tidligere dommer kan åpenbart brukes som argumenter for å diskutere utmålingen, og det er en interessant øvelse, men det er ikke noe «1+1=2» å oppnå ved å sette saker opp mot hverandre.

9). Systemsvikten feies under teppet

Norsk skiledelse roper høyt om at de mener dommen er urimelig. Men de er tilsvarende lite opptatt av å belyse rimeligheten ved at forbundet betaler millionsummer til advokater i dopingsaker, men uten at en godt dokumentert systemsvikt får konsekvenser for personene på toppen.

10). Norsk rekord i tåpelighet?

Dersom det skulle vært arrangert en konkurranse om årets minst gjennomtenkte utspill, ville trolig Hallvard Flatland hevdet seg. Han mener i fullt alvor at Norge skal boikotte PyeongChang-lekene, i en samlet protest mot det han kaller «den skandaløse Johaug-dommen».

Dette ville ødelagt OL-drømmen for over 100 utøvere.

Skulle de ikke delta i OL på grunn av en dom, som er avsagt godt innenfor et regelverk norske idrettsorganisasjoner har sluttet seg til? Hallooooo?

Så hva forteller egentlig alt dette oss?:

• Ja, Johaug-saken er vond.

• Nei, vi trenger ikke kaste fornuften over bord av den grunn.

Men det fortsetter vi å gjøre her på berget.