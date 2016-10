Johaug tatt i doping: – Jeg er helt knust og fortvilet

Therese Johaug er tatt for doping etter å ha testet positivt på et ulovlig stoff. Årsaken er ifølge Skiforbundet bruk av krem mot solforbrent leppe.

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig.

– Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært vanskelige, og for meg uvirkelige situasjonen. Jeg opplever dette urettferdig og helt uforskyldt, selv om jeg selvfølgelig er klar over det ansvaret jeg som utøver har for medisinen jeg bruker, sier Therese Johaug.

«Therese Johaug har testet positivt på stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe. Solforbrenningen pådro hun seg under høydetrening med langrennslandslaget i Italia i slutten av august», skriver forbundet i pressemeldingen.

Kjøpte krem med ulovlig stoff



Da landslaget var på høydeopphold i italienske Livigno i høst, skal landslagslege Fredrik S. Bendiksen ha tatt ut to kremer for sårbehandling på et apotek. En av de to var av typen Trofodermin, en krem Johaug tok i bruk på kvelden den 4. september.

Ifølge Skiforbundet skal Johaug ha sjekket med Bendiksen om at kremen var tillatt å bruke, og at den ikke inneholdt forbudte stoffer. Han hadde ikke registrert at den inneholdt clostebol, et stoff som står på WADAs liste over forbudte stoffer.

– Jeg har og tar ansvaret for at Therese har fått i seg det ulovlige stoffet clostebol via kremen Trofodermin, sier landslagslege Fredrik S. Bendiksen.

Fredag 16. september, 12 dager etter at Johaug brukte kremen, ble det tatt en urinprøve av Johaug. Hun oppga ifølge Skiforbundet at hun hadde brukt kremen Trofodermin, og det forbudte stoffet ble oppdaget i prøven som ble tatt.

Kick off avlyst



Det ble i formiddag kjent at et planlagt kick off med Skiforbundet i ettermiddag hadde blitt avlyst. Det ble samtidig klart at en skandale i norsk idrett var på trappene, og klokken 10.40 sprakk nyheten om at Johaug har testet positivt på et ulovlig stoff.

Planen for kick offet var i utgangspunktet at pressen skulle møte på Ullevaal klokken 14.30 i dag, hvor konferansier Bård Tufte Johansen skulle åpne det hele. Deretter ville utøverne være tilgjengelig for pressen - cirka 65 i tallet. Det arrangementet blir det altså ikke noe av.

