Johaug anker ikke dopingdommen

Therese Johaug har sammen med sin advokat bestemt seg for å ikke anke domsutvalgets avgjørelse om 13 måneders utestengelse.

– Therese Johaug har etter en totalvurdering i samråd med sin advokat bestemt seg for ikke å anke domsutvalgets avgjørelse. Hun opplever avgjørelsen som urimelig streng, men det viktigste for henne nå er forutsigbarhet slik at hun fullt ut kan konsentrere seg om skiløping. Dette har vært en tung og vanskelig sak for Therese Johaug, og hun håper nå at hun kan legge den bak seg.

Det skriver advokatfirmaet Hjort i en pressemelding onsdag morgen.

Bakgrunn: Johaug utestenges i 13 måneder

Therese Johaus manager Jørn Ernst, sier til VG at dette blir gjort slik at Johaug kan legge det bak seg.

– Det er ikke mye mer å si. Vi har gjort en totalvurdering av dommen. Den var streng, og vi har valgt å legge den død, slik at Therese skal få lagt saken bak seg.

– Var risikoen ved en eventuell anke for stor med tanke på å miste OL i 2018?

– Ja, vi har tatt det med i totalvurderingen, sier Ernst.

Manageren bekrefter overfor VG at avgjørelsen ble tatt i går, tirsdag.

Skiforbundet reagerte med fortvilelse da dommen mot Johaug ble klar. VG har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med landslagssjef Vidar Løfshus eller Skiforbundets president Erik Røste.

VG oppdaterer saken!