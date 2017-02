Johaug anker ikke dopingdommen: – Det føles bra

Therese Johaug har sammen med sin advokat bestemt seg for å ikke anke domsutvalgets avgjørelse om 13 måneders utestengelse.

Onsdag morgen bekreftet avdokatfirmaet Hjort at Therese Johaug, i samsvar med sin advokat, ikke kommer til å anke dommen om 13 måneders utestengelse.

Advokat Christian B. Hjort sier til VG at de har vurdert alle sider av saken sammen med Johaug.

– Vi har tatt en totalvurdering sammen med Therese. Vi oppfatter dommen som urimelig streng, men likevel veier hensynet til forutsigbarhet tyngst.

– Hva har dere tatt med i vurderingen?

– Vi har vurdert sannsynligheten for å få et bedre resultat opp mot den usikkerheten og uforutsigbarheten en anke innebærer, sier Hjort.

Risikerer ikke OL-deltagelsen



Therese Johaus manager Jørn Ernst, sier til VG at dette blir gjort slik at Johaug kan legge det bak seg.

– Det er ikke mye mer å si. Vi har gjort en totalvurdering av dommen. Dommen var streng, og vi har valgt å legge den død, forteller han.

Ernst forteller videre at de nå skal bruke ressurser på det som skal skje fremover.

– Hvordan opplever Therese dette?

– Det føles bra, det. Det er fint at vi har fått tatt den beslutningen, at vi får lagt saken bak oss. Samtidig føles det jo strengt. Samtidig har vi akseptert at det er strenge regler at konsekvensene for henne er blitt veldig store, sier han.

– Var risikoen ved en eventuell anke for stor med tanke på å miste OL i 2018?

– Ja, vi har tatt det med i totalvurderingen, sier Ernst.

Manageren bekrefter overfor VG at avgjørelsen ble tatt i går, tirsdag. Han sier at også at Therese Johaug befinner seg i Norge, akkurat nå. Hun var nylig i Sør-Korea for å sjekke ut OL-forholdene.

Skiforbundet reagerte med fortvilelse da dommen mot Johaug ble klar. VG har foreløpig ikke lykkes i å komme i kontakt med landslagssjef Vidar Løfshus eller Skiforbundets president Erik Røste.

