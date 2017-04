Komet-Klæbo: Suveren også i skuffelsen

Kommentar En komet er et «mindre himmellegeme som kretser rundt en stjerne». Den betegnelsen gjør allerede Johannes Høsflot Klæbo urett.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Av og til er det bare så innmari tydelig at noen som bare har noe helt spesielt.

En litt sånn ubestemmelig faktor, i tillegg til et udiskutabelt talent.

Johannes Høsflot Klæbo er en slik type. Som tok langrennsverden med storm forrige vinter, da han herjet allerede på Beitostølen, aldri så seg tilbake, og satt igjen med sprintkula og måpende kolleger og konkurrenter over hvor raskt han ble voksen i sporet.

Nå har han bevist hva som bor i ham også når ting ikke går som han ønsker.

Under presentasjonen av årets ulike landslag, som fant sted i nærheten av Økern, skulle han gjerne vært med gjengen som tok skrittet frem klokken 1342. Men først da Martin Johsrud Sundby og resten av allroundlaget hadde gått ut igjen, var det tid for at 20-åringen fikk stikke nesen frem. Sammen med resten av sprintlaget.

Selv om trønderen med den naturlige farten i kroppen selv gjerne skulle økt kapasiteten gjennom å matches på trening med distansegutta, landet Vidar Løfshus & co på å plassere ham på Arild Monsens sprintlag.

Et valg Løfshus blant annet begrunner med behov for «intensitetsstyring».

Det valget kan man ha ulike meninger om, og kanskje kunne Klæbo profitert på å bli tatt under vingene til Sundby & co. Samtidig som det kunne vært en risiko for å kjøre en ung kropp for hardt.

Også Johannes Høsflot Klæbo selv har en oppdatning om saken - han skulle gjerne sett det annerledes enn slik det endte.

Måten han taklet skuffelsen på, innbyr ikke akkurat til mindre respekt. På to plan.

• For det første er han, den unge alderen til tross, tøff nok til å stå for at han mener han burde vært på allroundlaget.

• For det andre kaster han ikke bort energi på å sutre - han har på rekordtid innstilt seg på hvordan det blir, og rettet blikket mot det han får gjort noe med. Det høres kanskje enkelt ut, men det er ikke selvfølgelig at en 20 år gammel gutt, som har tatt steget ut i sportsrampelyset så kjapt, evner å være å konstruktiv i motgang.

Som han understreket i gangen etterpå, har han jo også i fremtiden all verdens hjelp i morfar, som skal ha innmari mye av æren for hvor raskt giganttalentet har kommet på kort tid.

Lakonisk understreker Klæbo at morfar ikke blir noe mindre viktig fremover.

Nå har han to ord på hjernen - henholdsvis bokstav nummer 15 og 12 i alfabetet. Slik denne karen fremstår, bør ingen bli overrasket om det henger noe rundt halsen hans i Sør-Korea kommende vinter.

For det er nok snart slutt på kometkarakteristikker av Klæbo. Han kan bli den største stjernen av alle. Uansett landslag.