(Washington Capitals - New York Rangers 1-2) Han har slitt litt med å score denne sesongen, men mot topplaget Washington Capitals ble Mats Zuccarello (29) den store helten.

Det var en jevn kamp i Madison Square Garden søndag. Men åtte og et halvt minutt før slutt falt avgjørelsen da Mats Zuccarello var på rett plass til rett tid:

Oslo-gutten fikk stå ganske alene foran mål, Chris Kreider fant nordmannen som fikk tid til å legge pucken til rette med begge skøytene - før han dunket New York Rangers opp i 2-1. Dette var nordmannens seriemål nummer 12 denne sesongen.

– Det var bra forspill av Chris Kreider. Jeg fikk den på skøyta, så var det bare å fyre løs. Det var litt flaks at den gikk inn, sier Zuccarello til Nettavisen.

Langt bak fjoråret

Zuccarello scoret hele 26 mål forrige sesong. Dit når han neppe i denne sesongen, men scoringen søndag var i hvert fall meget viktig. Søndag fikk han 16 minutter og 34 sekunder på isen.

Kampen ble en fin oppreisning for Rangers som fredag tapte lokaloppgjøret mot New York Islanders 2-4. Da hadde nordmannen én målgivende pasning.

For når det kommer til «assists» har han 31 på 58 kamper denne sesongen, noe som totalt gir ham 42 poeng. Forrige sesong endte han på 35 målgivende pasninger, og altså 26 mål, på 81 kamper, noe som ga 61 poeng.

Sånn sett er det fortsatt mulig for «Zucca» å klare like mange poeng også denne sesongen.

Drømmestart

New York Rangers fikk en drømmestart da Ryan McDonagh sendte laget i ledelsen etter åtte minutter. De var klart best i denne perioden og fikk også et mål annullert.

JUBEL: Mats Zuccarello (t.h.) gratulerer lagkamerat Mika Zibanejad med scoring i første periode mot Washington Capitals søndag, men rett etterpå annullerte dommeren målet. Foto: Bruce Bennett , AFP

Men i andre periode utnyttet Washington Capitals et overtall og superstjernen Aleksandr Ovetsjkin utlignet 18 minutter ut i perioden.

Men så reddet Zuccarello kvelden for alle som er glade i New York Rangers. De bør også sende en stor takk til keeper Henrik Lundqvist, svensken vartet opp med en mesterlig redning 59 sekunder før slutt.

– Jeg synes vi var gode. Vi spilte en bra førsteomgang, så var de mer med i andre. Så er det litt mer fram og tilbake i tredje. Dette er to gode lag, sier Zuccarello.

