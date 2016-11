Zucca-mål i overlegen Rangers-seier

(New York Rangers – St. Louis Blues 5-0) Her setter Mats Zuccarello pucken i nettet da Rangers knuste St. Louis Blues på hjemmebane.

Dermed fortsetter kanonstarten for nordmannen og co. I år har Zuccarello hatt sin desidert beste start noensinne i NHL.

Bakgrunn: Syv målpoeng på ni kamper

Utklassing

To dager etter at Rangers knuste Tampa Bay Lightning 6-1, sørger New York-laget nok en gang for en skikkelig målfest natt til onsdag norsk tid. Denne gangen mot St. Louis Blues i Madison Square Garden i New York.

Dan Girardi var først ut da han ni minutter ut i første periode førte Rangers i ledelsen. Snaue to minutter senere økte Jimmy Vesey ledelsen til 2-0.

Leste du denne? Zucca: Fikk OL-black out

I andre periode scoret Rick Nash, før nordmannen Mats Zuccarello satte pucken i nettet bak St. Louis Blues-målvakt Jake Allen drøye tolv minutter ut i perioden.

Kevin Hayes sørget for at Rangers ledet 5-0 mot Blues allerede før tredje og siste periode, som ble målløs.

Les også: Dobbelt-smell for Olimb-brødrene

Foran skjema

Zuccarello ligger nå foran skjemaet for fjoråret da han ble lagets poengkonge med 61 målpoeng. Men 29-åringen, som er en av spillerne med lengst fartstid i New York Rangers, lar seg ikke rive med av den grunn.

– Det er klart hadde jeg vært 20 år så hadde jeg vært super-happy. Nå er jeg blitt litt eldre, jeg er ikke gammel, fortsatt i 20-årene, men det er viktigere ting enn å bare score mål for egen vinning, sa Zuccarello til NTB tidligere denne uken.

Kilde: VG/NTB