Ylven matchvinner for Vålerenga

(Stjernen - Vålerenga 1-2) Martin Laumann Ylven (27) avgjorde kampen og scoret 2-1-målet da Vålerenga tok en etterlengtet borteseier over Stjernen torsdag.

Dermed forsvarte Vålerenga sin tredjeplass på tabellen. De ligger ett poeng bak Lørenskog, men opp til serieleder Stavanger er det 16 poeng.

Stjernen fikk en forrykende start, og før det var gått tolv sekunder kunne Niklas Bröhms komme alene mot Steffen Søberg i Vålerenga-målet. Roy Johansens gutter klarte derimot å jobbe seg inn i kampen igjen, og Mathias Trygg sto for utligningen til 1-1.

Kapteinen fikk matchstraff

Det ble en tett og tøff kamp hvor forsvarsspillet sto i høysetet hos begge lag. Vålerenga-kaptein Brede F. Csisar pådro seg matchstraff etter en tøff takling i midtperioden.

Lillehammer var oppe i en 3-0-ledelse, før Lørenskog reduserte ved Patrick Ulrich og fire minutter senere ved Jason Krog. Elias Bjuhr, Emil Nyhus og Troy Rutkowski scoret målene.

Lørenskog vant elleve kamper på rad før de tapte for Sparta i helgen, men det var lite som tydet på at de skulle vinne igjen. Kenneth Larsens gutter klarte derimot å snu kampen.

55 sekunder før slutt gjorde Darcy Zajak sitt første mål da han gjorde 3-3 og tvang kampen til sudden death og senere straffer. Der satte Lillehammer sine to første muligheter, men det ble to poeng til hjemmelaget.

– Vi kom under og ble stresset. De hadde en god målvakt i Fredrik Johansson, og v kom under 3-0. Vi jobbet oss derimot tilbake, og det var litt tilfeldigheter som avgjorde, sa Kenneth Larsen til TV 2.

10-0 for Stavanger

Forskjellen på topp og bunn i norsk eliteserie er 10 mål. Stavanger slo Kongsvinger uten problemer med 10-0. En kamp hvor Svein Petter Falk-Larsen noterte seg for sitt første målpoeng da han assistterte Henrik Medhus til 9-0-målet. Han er sønn av den tidligere verdensmesteren på skøyter, Rolf Falk-Larsen.

Josh Soares, Christian Dahl-Andersen og Hendrik Medhus scoret blant annet to mål hver.

Frisk Asker tok en etterlengtet seier etter en litt tyngre periode. Manglerud Star ble slått med 4-2 på borteis. Jonas Berglund og Vinny Saponari scoret to mål hver for Frisk. Jesper Hoel og Karl Pearson sto bak vertenes to mål.