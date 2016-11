Ustoppelige Lørenskog fortsetter i vinnersporet

Lørenskog er ustoppelig for tiden. Med 2-0 over Frisk Asker har laget elleve strake seirer i ishockeyens eliteserie.

Samtlige av kampene har Lørenskog vunnet i ordinær tid. Klubben fra Romerike har med andre ord plukket 33 av 33 mulige poeng siden bortetapet mot serieleder Stavanger 18. oktober.

Stefan Espeland scoret oppgjørets første mål etter litt over 34 minutter. Han ble servert pucken av Jonas Løvlie. Det så ut til å ende med ettmålsseier, men 50 sekunder før slutt la James Sixsmith på til 2-0 da Frisk Asker hadde tatt ut målvakten i en desperat jakt på utligningen.

For under en halvannen måned siden lå Lørenskog tredje sist på tabellen. Nå er Kenneth Larsens mannskap serietoer. Det skiller ti poeng opp til Stavanger.

VIF-seier

Vålerenga tok sin annen strake seier ved å slå Sparta Sarpsborg 3-1 hjemme på Jordal. Gjestene fra Østfold tok riktignok ledelsen, men Markus Gerbrandts mål etter åtte minutter ble også deres eneste i kampen.

Martin Ylven utlignet tidlig i midtperioden. Først helt på tampen var VIF-seieren i boks da Jonas Oppøyen og Rasmus Ahlholm gjorde hver sin scoring.

Vålerenga ligger på tredjeplass med 41 poeng, men har to kamper mer spilt enn seriefirer Lillehammer på 40 poeng.

Kongsvinger tok sesongens første seier forrige helg (5-1 mot Frisk Asker), men har siden gått på to smeller. I midtuken ble et heftig 0-13-tap for Sparta, mens det lørdag ble 3-5 hjemme mot Manglerud Star.

Steffen Ratejczak scoret to av målene for gjestene fra Oslo. (NTB)