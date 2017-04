Tommy Kristiansen (27) er kjent som en tøffing på ishockey-banen – men torsdag fikk han seg en støkk mens han er på ferie hjemme nær Sarpsborg sentrum.

Plutselig åpenbarte det seg en ulv foran ham.

– Jeg trodde først det var en stor hund, men snart skjønte jeg på kroppsform og størrelse at det var en ulv.

SUKSESSRIK: Tommy Kristiansen og Oilers har hatt abonnement på kongepokalen de siste årene. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Den nybakte norgesmesteren forteller at viltnemnda har bekreftet at det var en ulv, og lokalavisen sa.no melder at ulven ble filmet også fredag.

Det er flere ganger observert ulv i Østfold de siste årene.

– Jeg hadde ikke fått med meg det, jeg har jo ikke bodd i Østfold på noen år. Men her dukket den altså opp på Kurland, rett ved Sarpsborg sentrum.

– Følger du med på ulvedebatten?

– Ja, og jeg synes ulvene skal få leve. Du begynner selvfølgelig å tenke litt når du møter en ulv i et boligstrøk, men jeg er sikker på at den er mer redd for oss enn vi er for den.

Tommy Kristiansen forteller at han har hund og at han har passet litt ekstra på den siden han så ulven.

– Jeg møtte også en kvinne som var oppskaket. Så jeg fikk henne inn i bilen og kjørt henne hjem, forteller ishockeyspilleren som de fire årene har hentet fire kongepokaler med Stavanger Oilers. Nå er han klar for utenlandseventyr i tyske Krefeld Penguins.

Derimot kommer det forestående VM i Paris til å gå uten den sterke østfoldingen.

– Jeg har dessverre pådratt meg en skade i NM-kampene. Jeg prøvde meg på siste landslagssamling, men det gikk ikke. Jeg har fått revet av noen muskelfester i hoften og får ikke med meg VM i år.

Anne Tangen i viltnemnda i Sarpsborg bekrefter at det etter alt å dømme var en ulv.

– Ei dame sto bare tre meter unna den, forteller hun.

– Tror dere det er en ekte ulv eller en hybrid?

– Vi har ingen grunn til å si noe annet enn at det er en ekte ulv. Det er nærliggende å tro det. Det kan være en ung ulv som er ute og ser seg rundt.

– Er det farlig for folk?

– Så mye mat som den har i skogen, så er det nok ikke så farlig. Men folk bør kanskje ikke la hunden sin stå i løpestreng ute. Den bør helst inn i en hundegård, råder Anne Tangen.