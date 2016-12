VG tipper dagens hockeyrunde

Lørenskog kan feste et grep om plassen bak Stavanger Oilers, Storhamar kan utligne Lillehammers forsprang. Det er duket for årets siste runde i Getligaen.

Slik vurderer vi dagens kamper:

Frisk Asker – Kongsvinger H

Kongsvinger sjokkerte og tok sesongens eneste seier mot Frisk i midten av november, men i romjulen slo Asker-laget knallhardt tilbake og vant 7–0. Kongsvinger har 0–23 i målforskjell på sine siste tre kamper, mens Frisk har tre strake seirer. Vi tror ikke det skal være snakk om saken, spørsmålet er hvor mye Frisk kommer til å vinne. Med snittet de siste tre kampene på over syv mål i sekken, prøver vi oss med 0–5 fra start til 2,15 i odds. Oddsen med henholdsvis 0–3 og 0–4 fra start er 1,36 og 1,65.

Lørenskog – Vålerenga H

Lørenskog har vunnet åtte strake hjemmekamper i Getligaen med 33–8 i målforskjell. De har også slått Vålerenga de siste fire gangene laget fra hovedstaden har vært på besøk. Lagene møttes sist 28. desember, da vant Lørenskog etter spilleforlengelse. Vålerenga tapte også på spilleforlengelse mot Stavanger Oilers før juleferien, og står dermed med to strake tap. Slik vertene har fremstått den siste tiden, spesielt på egen is får de et ganske klart tips her.

Manglerud Star–Stjernen B

Manglerud Star har spilt på seg selvtillit med to strake seirer i Østfold, først mot Sparta, så mot Stjernen sist. Gjestene fra Fredrikstad er nå på jakt etter revansje, men står med syv tap på sine åtte siste kamper. De har riktignok vunnet sine to siste kamper borte mot M/S. Et åpent oppgjør, der vi gir gjestene et knepent tips til noe snaue 1,80 i odds.

Storhamar–Lillehammer H

Lillehammer slo Storhamar da lagene møttes for to dager siden, nå er Hamar-laget på jakt etter revansje. Det tror vi de får. Laget står med åtte strake på egen is, mens gjestene står med fire strake tap på bortebane. Storhamar har også vunnet seks av de syv siste hjemmekampene sine mot rivalene fra Lillehammer, to av disse riktignok etter spilleforlengelse. Begge lag har vist at de er gode på sitt beste, men ditto svake dersom de ikke har dagen. Her kan vertene tette forspranget Lillehammer har, og det tror vi de gjør.

Sparta Sarpsborg–Stavanger Oilers U

Sparta kommer fra seier i Stavanger, og spilte på seg selvtillit etter tapet for Manglerud Star før juleferien. Nå har de hjemmebanefordel. Oilers er suverene, og blir favoritter. Men de har slitt litt på fremmed is den siste tiden, etter en knepen seier mot Manglerud Star, har de siste tre bortekampene gått til spilleforlengelse. Det har også to av de tre siste Oilers-kampene i Sarpsborg gjort. Om Sparta tar med seg selvtilliten fra bortekampen mot Stavanger onsdag, kan de gi serielederen god kamp. Vi synes 4,60 for spilleforlengelse frister mest.