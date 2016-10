Derfor kan det bli en jubelsesong for Lillehammer

Forrige sesong endte Lillehammer nest sist i Getligaen. Nå har de kun suverene Stavanger Oilers foran seg på tabellen når én tredel av sesongen er unnagjort.

– Lillehammer har hatt full klaff på alt. Enkelt og greit. Det synes jeg er moro, sier hockeyekspert i TV 2, Ole Eskild Dahlstrøm, som avsluttet karrieren i OL-byen fra 1994.

Han peker også på at klubben har fått «ryddet litt opp», og jobbet hardt for å få klubben på rett kjøl.

– I tillegg handler det om å treffe med spillerne som hentes inn. De skal passe inn i en spillergruppe og et sosialt miljø. Der har de virkelig hatt full klaff. Nå er de en gjeng som trives godt sammen, det blir det poeng av, fortsetter han.

Lillehammer hentet inn Brett Cameron, Troy Rutkowski, Anders Grönlund, Christoffer Bengtsberg, Stephan Vigier og David Morley før denne sesongen. Fremover på isen er det først og fremst Cameron og Vigier som har gitt laget en ny dimensjon. De står med 15 målpoeng hver på 14 kamper. Bakover på banen har keeper Bengtsberg en redningsprosent på 92,7.

– Nå handler det først og fremst om ikke å få skader på de sentrale spillerne. Unngår de det, ser det hyggelig ut for Lillehammer, fortsetter Dahlstrøm.

Ikke i rute på Hedemark

HOCKEYEKSPERT: Ole Eskild Dahlstrøm. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Og mens alt virker å gå på skinner i Oppland, sliter rivalene i Hedemark. Der ligger Kongsvinger – som forventet sist – mens Storhamar overraskende nest sist.

– Storhamar har ikke den go'en i laget som Lillehammer har, sier Dahlstrøm.

Han tror ingen klarer å gjøre noe med Stavanger på tabelltoppen, men mener det er helt åpent i kampen om de syv plassene bak Oilers.

– Lørenskog har fått snudd trenden, Sparta har vist hva som bor i laget. Det kommer til å bli mye tette kamper, og det er vanskelig å si hvem som kommer på plassene fra to til åtte. Det synes jeg er et sunnhetstegn for ligaen. I tillegg har vi sett at Stavanger ikke bare kjører over alle, de har blitt truet i noen enkeltkamper, som de har avgjort de siste minuttene av kampen.

Torsdag skal åtte av ti lag i Getligaen i aksjon, og vi har vurdert de fire kampene:

Stavanger Oilers – Stjernen H

Oilers er i en egen klasse i Getligaen, og har kun tapt én kamp denne sesongen. Stjernen startet sesongen på fantastisk vis, men har tapt fire av sine seks siste kamper nå. Oilers vant også sesongens første møte med Stjernen 6–1 i Fredrikstad. Og selv om vertene ikke har kjørt over motstanderne de siste kampene, har de evnen til å avgjøre tette og jevne kamper. 1,25 er ikke den mest spennende oddsen, men 1,45 med 0–1 fra start er marginalt spillbart.

Kongsvinger–Lillehammer B

Kongsvinger står med ett fattig poeng så langt denne sesongen. Det kom hjemme mot Manglerud Star. På sesongens 14 første kamper har de 14–69 i målforskjell. Lillehammer på sin side er i dytten, tross tapet for suverene Oilers sist. De har vunnet sine seks siste kamper mot Kongsvinger, og blir klare favoritter her. Det er riktignok ikke mye å hente på borteseier her, 1,10 er oddsen. Lillehammer har ikke bøttet inn med mål de siste kampene (seks på de tre siste), men de bør innfri med både 1–0 og 2–0 fra start–til henholdsvis 1,20 og 1,40 i odds. Vi tror også de kan innfri med 3–0 som utgangspunkt, og 1,83 i odds.

Lørenskog–Sparta Sarpsborg H

Etter en litt tung start på sesongen, har det begynt å svinge av Lørenskog. Laget har fått satt spillet sitt, og har vunnet fire av sine fem siste kamper, etter en tapsrekke på fem kamper. Sparta har tapt tre av sine fire siste kamper–to etter spilleforlengelse. Laget har vist at de har et høyt toppnivå, men så langt har det kommet frem for sjeldent denne sesongen. Dagens mest åpne oppgjør. Gjestene fra Østfold vant det motsatte oppgjøret, her tror vi vertene får sin revansje–selv om vi synes 1,75 er noe marginal odds.

Vålerenga–Manglerud Star H

Vålerenga er inne i en god periode med seks seirer på sine siste syv kamper. På egen is har de fem av seks kamper denne sesongen. Mot M/S har de vunnet de siste 14 kampene–kun to av disse etter spilleforlengelse. Elleve av disse har vært med ett mål eller mer. M/S kommer fra en knepen 3-2-seier mot Kongsvinger, men også knepent tap mot Stavanger Oilers. Borte har de tapt sine to siste kamper, og vi tror ikke de slår Vålerenga på Jordal. 1,37 er ikke mye å skryte av, men her tror vi vertene innfrir med 0–1 fra start til 1,62 i odds.

