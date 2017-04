Thoresen om NHLs OL-nei: – Ekstremt synd for spillerne

Flere av verdens beste ishockeyspillere fortviler etter at NHL ikke vil frigi spillere til neste år OL i Sør-Korea. Den norske landslagssjef Petter Thoresen er oppgitt.

Han kan bare glemme Mats Zuccarello (New York Rangers) og Andreas Martinsen (Montreal Canadiens) hvis ikke National Hockey League (NHL) kommer til enighet med Den internasjonale olympiske komité (IOC).

– Dette er ekstremt synd for spillerne, sier Petter Thoresen.

NHL har frigitt spillere og tatt pause i ligaspillet siden OL i 1998 (Nagano) mot at IOC har betalt for spillernes reiser, gjester, hotell og forsikringer. Den regningen går IOC ikke lenger med på å betale ifølge en uttalelse fra ledelsen i NHL.

– Det blir en helt annen ramme rundt et OL når de beste hockeyspillerne er med. Nå blir det et antiklimaks. OL er stort i seg selv, men selvfølgelig er det ikke så kult når de beste spillerne ikke er med, sier Petter Thoresen.

Ifølge en undersøkelse gjort av NHL er 73 prosent av hockeyfansen i USA imot OL-pause i februar neste år. I Canada blir tallet oppgitt til 53 prosent. Men vinterlekene uten NHL-stjernene blir unektelig ikke det samme.

– Det er bare i OL de aller beste kan være med. I et VM er det beste opptatt med Stanley Cup. Det er synd for hele OL. Men først og fremst er det trist for spillerne. For dem er OL stort. Jeg er helt sikker på at utøverne ikke liker dette. De vil stille opp for landet sitt, sier Petter Thoresen.

Flere stjernespillere har signalisert at de reiser til lekene Pyeongchang. En av de aller største, russiske Aleksandr Ovetsjkin i Washington Capitals, har uttalt at han drar til OL-turneringen uansett hva NHL-sjefene bestemmer.

New York Rangers svenske keeper Henrik Lundqvist går ikke så langt. Men han er nokså klar på Twitter.

Et NHL-nei får større konsekvenser for nasjoner som Tyskland, Finland og Sverige enn Norge. Og Thoresen tror det kan være bedre sjanse for at Norge spiller kvartfinale i Sør-Korea ettersom hans mannskap ikke er så NHL-avhengig.

– Sverige blir gode uansett. Men andre land blir mer svekket enn Norge. Sånn sett er det greit. Men hele rammen rundt et OL blir borte uten de beste NHL-spillerne, sier Petter Thoresen.