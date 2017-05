Thoresen: Ikke mentalt påskrudd

PARIS (VG) (Norge-Sveits 0-3) Patrick Thoresen (33) mener at alle Norges spillere ikke var «påskrudd» mentalt, og at det må rettes opp i løpet av én hviledag foran skjebnekampen mot Slovenia tirsdag.

– Det ligger mest på det mentale. Vi var ikke helt påtent; alle er ikke påskrudd til en hver tid. Vi må se oss selv i speilet og ta tak i det til neste kamp. Alle var ikke der vi bør være, sier Norges tomålsscorer mot Frankrike - etter nedturen mot Sveits.

Etter seieren 3-2 i åpningkampen mot vertsnasjonen Frankrike lørdag, ble Petter Thoresens ishockeylandslag tidvis ydmyket 20 timere senere.

Mot Slovenia tirsdag kl 16.15 Lørdag 6. mai kl. 20.15: Norge – Frankrike 3-2

Søndag 7. mai kl. 20.15: Norge – Sveits 0-3 Tirsdag 9 mai kl. 16.15: Slovenia – Norge



Torsdag 11. mai kl. 16.15: Tsjekkia – Norge



Lørdag 13. mai kl. 13.15: Norge – Finland



Mandag 15. mai kl. 16.15: Canada – Norge



Tirsdag 16. mai kl. 12.15: Hviterussland - Norge

Det er bare å slå fast.

– Vi hadde problemer i duellspillet gjennom hele kampen. Jeg var veldig tydelig på, og faktisk litt sint over at vi ikke la pucken «ned» (dypt i Sveits' forsvarssone). Det er noe vi har snakket om i hele år, sier landslagssjef Petter Thoresen.

Norge klarte knapt å skape målsjanser utenom i overtallsspill, pådro seg alt for mange såkalt unødvendige utvisninger og utespillerne ytte VM-debutant Henrik Haukeland (22) i mål svært liten hjelp.

Sveits-spillerne skjøt 38 skudd, Haukeland reddet 35. Sveits-keeper Leonardo Genoni måtte til sammenlikning stoppe 20 skudd fra Norges side (hvilket han altså gjorde).

Stor Holøs-sjanse



– I tredje periode pådro vi oss utvisninger etter utvisninger. Vi fikk ingen rytme i spillet. Da blir det vanskelig å skape noe, sier Patrick Thoresen.

Etter VM-premieren røpet Zürich-proffen at han hadde slitt fysisk nærmest fra start til mål. I kampen mot Sveits følte han seg «bedre i bena». Patrick Thoresen skapte Norges første målsjanse ut av så å si ingenting etter snaut tre minutter - fremspilt av Ken André Olimb - og spilte frem Jonas Holøs til en gedigen mulighet til å gjøre 1-0 i overtallsspill.

Seks minutter før Sveits scoret kampens første mål i 33. spilleminutt.

– Jeg burde ha satt den, men valgte feil løsning, vedgår Norges kaptein i pressesonen etter 0-3.

Jonas Holøs karakteriserer Norges opptreden i den andre av tre «må vinne»-kamper på rad som tafatt.

Han er fornøyd med overtallsspillet, understreker at Henrik Haukeland «gjorde en kanonmatch» i mål - men han er langt fra tilfreds med at de ikke tilstrekkelig grad var i stand til å hjelpe hverandre over hele banen.

Bonsaksen: Løp i mellom



– Vi må mer ut i krigen og vinne flere dueller. Og vi må hjelpe lagkameraten i større grad, svarer Jonas Holøs på spørsmål om hva som gjelder med tanke på kampen mot Slovenia tirsdag ettermiddag.

Med seier er Norge fortsatt med i kampen om kvartfinaleplass, med tap er det brått snakk om å unngå nedrykk.

– Det er ikke noe nytt. Vi er favoritter og må vinne. Det dreier seg om kvartfinale eller om å unngå nedrykk, bekrefter Alexander Bonsaksen som fikk prisen som beste norske spiller.

– Vi tapte fordi vi ikke kom opp på det nivået vi vil være. Vi ble løpende i mellom. Vi ble passive og usikre, vi må bli mer aktive og aggressive, sier den ferske finske serie og sluttspillmesteren om oppskriften mot Slovenia i morgen.

Sykt bra - for dårlig



Mathis Olimb påpeker at alt kan skje i Norges gruppe B.

Frankrike slo Finland 5-1 i kampen forut for Norges fadese mot Sveits.

– Alle kampene er som en cupfinale. Det blir et rotterace for å komme til kvartfinalen, og et rotterace for å overleve, sier han.

– Var dere slitne ettersom det bare var 20 timers hvile etter kampen mot Frankrike?

– Det var ikke på det fysiske det lå. Da vi ikke satte våre sjanser, og de gjorde det, fikk de energi; de øste litt over oss. I overtallsspillet synes jeg vi var sykt bra spillemessig. Det var opp mot terningkast seks. Men så lenge vi ikke scorer mål, er det ikke bra nok, svarer Mathis Olimb.