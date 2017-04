(Norge-Slovakia 0-3) To strake tap mot et effektivt Slovakia i generalprøven før VM er fasit for det norske ishockeylandslaget. Trener Petter Thoresen er imidlertid fornøyd tross tap.

– Kampen i dag var positiv. Kampplanen ble fulgt veldig bra, sier trener Petter Thoresen til TV 2 etter kampslutt.

– Men vi blir straffet hardt når vi gjør småfeil.

På fredag viste det norske ishockeylandslaget positive takter mot Slovakia, men tapte likevel 2-3.

– Vi må bli mer taktisk kloke, sa trener Petter Thoresen til VG etter kampen fredag.

Lørdag var det klart for revansje i CC-Amfi.



Det ble det ikke.

– Powerplayet er ikke bra nok



Etter en målløs førsteperiode var det Tomas Matousek som sendte slovakerne i ledelsen etter 16 minutter av den andre perioden. To kjappe scoringer i starten av den tredje perioden av Tomas Zigo og Michel Miklik sørget for at luften gikk ut av det norske landslaget, som til slutt tapte 3-0.

Zigo ble også kåret til banens beste, til stor jubel fra det slovakiske publikummet som hadde møtt opp i OL-arenaen fra 1994.

– Slovakia er effektive i disse to kampene. Det norske powerplayet er ikke bra nok når de slipper inn to mål med en mann mer i disse to kampene, sier ishockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm i TV 2-studio etter kampen.

Det var landslagstrener Thoresen enig i.

– Vi har noe å jobbe med i powerplay ja. Vi må prøve å slippe inn mål istedenfor å score. Vi får prøve å score i Paris, sa Thoresen med et ørlite smil rundt munnen.

– Nå har det vært seks uker med oppkjøring, så det er på tide at gutta får pustet ut.

På spørsmål om når den norske landslagstroppen blir tatt ut svarte Thoresen kort:

– Jeg tar ut troppen nå.

Norge VM-åpner mot hjemmenasjonen Frankrike 6.mai i Paris.