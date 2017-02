Suksess-Haugen: Blir pappa midt i sluttspillet

Ishockeylandslagets keeper, Lars Haugen (29), betaler en mental trener av egen lomme, har holdt nullen seks ganger og skal bli far for første gang - midt under sluttspillet for sitt svenske klubblag Färjestad.

– Vi giftet oss sist sommer. Vi tenkte det skulle ta litt tid. Det gjorde det ikke. Jeg håper det ikke skjer midt under en kamp. Men vi får ta det som det kommer. Det er ikke så langt fra Karlstad til Oslo, sier Lars Haugen til VG.

Kona Mariann Dingtorp har termin om tre-fire uker. Hun bor og jobber i Oslo.

Sist torsdag holdt Lars Haugen buret rent da Karlstad-klubben Färjestad slo Djurgården 2-0 i Stockholm. Torsdag gjorde han det samme på hjemmebane: 2-0 over Karlskrona.

I morgen, lørdag, kommer formlaget i den svenske toppserien SHL (3. plass), Linköping, til Karlstad - som dermed nærmest blir invadert av nordmenn.

– Utrolig mange nordmenn



Linköpings sjefstrener, Dan Remy Tangnes er norsk. Linköping har tre norske spillere: Landslagsbrødrene Ken André Olimb og Mathis Olimb, samt tidligere Vålerenga-spiller Jørgen Karterud.

«Norskeklubben» Färjestad har Lars Haugen og landslagsback Jonas Holøs, samt landslagskaptein Ole-Kristian Tollefsen - som er ute av spill med hjernerystelse.

– Vi har spilt tre ganger mot Linköping denne sesongen, og vunnet alle tre så vidt jeg husker. Men det har vært knallharde oppgjør. De har tre utrolig bra rekker, men vi er mye bedre på hjemmebane enn borte. Lørdagshockey i Karlstad er kul, og det kommer utrolig mange nordmenn, sier Lars Haugen - og sikter til tilskuere.

Lars Haugen spilte fire sesonger i hviterussiske Minsk i KHL før han kom til Färjestad foran forrige sesong. Den gikk «sådär», det vil si sånn passe. Denne har vært en suksess for Keeper-Haugen, som slo gjennom internasjonalt under VM i Slovakia for snart seks år siden.

Tollefsen: Mye roligere



– Jeg tror han følte mye press forrige sesong. Han kom til Sverige som antatt førstekeeper. Det første året i Sverige er aldri lett. Det er en tøff liga. Han var ikke så rolig som han pleier å være. Denne sesongen opptrer han mye roligere, sier Ole-Kristian Tollefsen om Lars Haugen.

– Han er på sitt beste når han er rolig, tilføyer Tollefsen.

Landslagssjef Petter Thoresen sier til VG at han også «ser det»: Lars Haugen har funnet tilbake til roen i kassa.

– Jeg er ikke uenig i det. Jeg har funnet roen igjen, sier Lars Haugen.

Han forteller at «det tok litt tid» å bli vant med en ny keepertrener, Maciej «Masken» Szwoch, og innlæring av ny teknikk i målet. Før var han av den aggressive typen; han gikk forholdsvis langt ut fra mål. I den svenske toppserien viste motstanderspillerne seg å være en del smartere enn han var vant med. De skyter for å oppnå en retur fra keeper, og den håndterte ikke Lars Haugen så godt.

– Jeg står litt lengre inn i mål nå, konstaterer han.

Personlig mental trener



Aftonbladets hockeyekspert, Hans Abrahamsson, sier at han hadde følelsen av at Lars Haugen trengte forrige sesong til «å lande», finne tilbake til sitt spill og «komme inn» i SHL.

– Det er mange eksempler på spillere fra KHL som har hatt enorme tilpasninsgproblemer i SHL, forteller tidligere Vålerenga-spiller Hans Abrahamsson.

Lars Haugen understreker også viktigheten av at han i fjor, etter anbefaling fra keepertreneren i Färjestad, hyret en personlig mental trener, Andy Swärd.

– Jeg betaler ham av egen lomme. Det startet som et lite forsøk i fjor. Det var keepertreneren min som tipset om ham. Han så at jeg ville mye, men også at jeg iblant ble litt for het i pappen under trening. Jeg brukte for mye energi som følge av å ha sluppet inn mål, sier Lars Haugen.

– Hvordan foregår den mentale treningen i praksis?

– Jeg kan ringe til ham foran kampene, og dagen før kampene gjør jeg «lekser». En slags papirarbeid der jeg forbereder forskjellige ting. Det går hånd i hånd med treningen under keepertreneren. De to snakker en del sammen, svarer Lars Haugen på VGs spørsmål.

PS! Färjestad har igjen seks seriekamper (siste 9. mars). Fra nåværende 7. plass kjemper Karlstad-laget for å bli topp seks i tabellen (14 lag) og dermed gå rett inn i kvartfinalene - i stedet for å måtte ta veien om åttedelsfinale.