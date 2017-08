Stavangers Europa-eventyr er ingen gullgruve

Stavanger Oilers-trener Pål Gulbrandsen gleder seg til fire kamper på 10 dager i Champions Hockey League før serieåpningen i Getligaen - selv om den økonomiske Europa-gevinsten er lik null.

– Det er ingen gullgruve á la Champions League og Europa League i fotball. I motsetning til Rosenborg (mot Ajax i Europa League), er det ikke snakk om titalls millioner. Vi spiller om knapper og glansbilder, sier daglig leder Kjetil Bøe i Stavanger Oilers.

Husker du (2014)? Scoret fem mål mot Bern i siste periode

Norges beste ishockeylag er klar for sportens europeiske klubbturnering, Champions Hockey League, for fjerde året på rad. 32 klubber deltar, serie og sluttspillmester Stavanger Oilers er eneste klubb fra Norge.

Mesterlag og topplag

Pål Gulbrandsens seiersvante spillere møter tsjekkiske Kometa Brno, svenske Malmö Redhawks og finske KalPa Kuopio i det innledende gruppespillet – som starter brått med hjemmekamper torsdag (Brno) og lørdag (Malmö), før returkampene 31. august og 2. september.

Bakgrunn (VG+): Ekspertenes dom over ditt lag

– Vi fortsetter rett inn i Getligaen og vil ha spilt 15 kamper før 1. oktober, med syv kamper før Getligaen starter, sier Pål Gulbrandsen.

Stavanger Oilers møter forrige sesongs sluttspillfinalist – og VGs gullfavoritt 2017/18 – i Getliga-premieren 9. september på hjemmebane i Dnb Arena.

– Vi kommer til å spille to til tre kamper i uken frem til 5. november, da det blir en liten pause (10 dager), sier Pål Gulbrandsen.

På det tidspunktet vil Stavanger Oilers ha spilt 26 kamper, inkludert tre treningskamper mot tre topplag (to tap, en seier) fra Østerrike i Slovenia forrige uke.

– Jeg har prøvd å ta hensyn til skaderisiko og slitasje. Forrige sesong tok jeg meg litt vann over hodet og kjørte på med full guffe fra første trening. Målsettingen vår er å gå videre fra gruppespillet (to beste fra hver gruppe). Det er realistisk. Men vi må spille på topp for å klare det, sier Pål Gulbrandsen.

Leste du? Hockey-Hulken på jungeleventyr med kjæresten

Vil doble premiepotten

Leste du om Storhamar for to sesonger siden? Nå har norske lag lært Champions Hockey League

Den totale premiepotten i Champions Hockey League denne sesongen er 14 millioner kroner, hvor av tre millioner går til vinneren. Frem til og med sesongen 2022/23 har de 26 klubbene som eier turneringen i samarbeid med det internasjonale ishockeyforbundet en plan om å øke premiepotten til 32 millioner (6,7 mill til vinneren) etter dagens eurokurs.

– Vi fikk en liten økonomisk gevinst det første året. Den var litt mindre det neste, og etter år tre i Champions Hockey League gikk vi noenlunde i null. Vi kommer ikke til å tape penger i år heller. Med tre hjemmekamper og tre bortekamper går vi i balanse, sier Stavanger Oilers daglige leder Kjetil Bøe.

Leste du (VG+): Hockey-eventyret

– Vi møter motstandere på øverste hylle. Sammenlignet med Getligaen er intensiteten vesentlig høyere; alt går mye fortere. Det presser oss til å yte vårt ytterste. Vi kan ikke nøle, sier trener Pål Gulbrandsen med tanke på den sportslige gevinsten.

– Med avansement (til 1/16-finalen) blir det en større gevinst, og en liten del av premiepotten – et par tusen euro, så vidt jeg husker, sier Stavanger Oilers daglige leder Kjetil Bøe.

PS! Champions Hockey League selger TV-rettighetene direkte til lokale TV-selskaper. Ingen har kjøpt rettighetene til Stavanger Oilers-kampene, som kan lastes ned som pay-per-view fra CHLs nettside.