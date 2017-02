Stavanger reddet seieren i siste minutt

(Stavanger Oilers-Vålerenga 5-3) Regjerende dobbeltmester Stavanger gikk nesten på en liten stjernesmell mot kongepokal-outsider Vålerenga i siste seriekamp - før trener Pål Gulbrandsen valgte Stjernen som kvartinalemotstander i NM-sluttspillet.

– Det ble mavefølelsen, forklarte sportsdirektør Pål Higson.

– Vi har hatt en liten downperiode og håpet på en bra match i dag. Jeg synes vi gjenmnomfører med stil nå. Vi er et fysisk lag og skal smelle på hele tiden. Vi har hatt mange fine perioder der vi rett og slett har kjørt over Vålerenga, uttalte Stavangers Tommy Kristiansen i TV 2s studio etter 2. periode.

Da ledet sesongens seriemester 3-0 og kunne etter alt å dømme komfortabelt sikre seg tre nye poeng i generalprøven foran sluttspillpremeieren om fire dager.

NM-sluttspillet om kongepokalen Kvartfinaler (best av syv kamper): 4., 6., 10., 12., 14., 16. mars Semifinaler (best av syv): 18., 20., 22. 24., 26. 28., 30. mars Finaler (best av syv): 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. april Stavanger Oilers er regjerende mester etter finaleseier 4-2 i kamper over Lørenskog forrige sesong

Vålerenga kom imidlertid inn til avslutningsperioden med skjerpet innstilling. Radarparet Martin Lauman Ylvén (målscorer) og Tobias Lindström (målgivende) reduserte umiddelbart. Rasmus Juell stupte inn nummer to inn bak Stavanger-keeper Henrik Holm i tredje periodes femte spilleminutt.

Målgivende pasning: Lindström.

Åtte minutter før ordinær spilletids slutt fikk Juell fyr på skøytene og skuddet igjen, mens Stavanger-spillerne tydeligvis fortsatt befant seg i en komfortsone: 0-3 til 3-3 i løpet av snaut 10 minutter.

Med 57 sekunder igjen av ordinær spilletid stormet Eirik Salsten gjennom Vålerengas forsvar og ble matchvinner da han scoret sitt andre mål for kvelden. Dan Kissel kunne sette inn 5-3 (hans 29. Get-ligamål) i tomt Vålerenga-mål syv sekunder for seriesesongens slutt.

Sluttspillviktige og VM-aktuelle Kristiansen sto over den siste seriekampen på grunn av «en liten smell» i forrige kamp mot bunnlaget Kongsvinger - men understreket at han vil være klar til første kvartfinalekamp - best av syv kamper - i NM-sluttspillet hjemme i Dnb Arena lørdag.

– Jeg har tro på dette laget i sluttspillet. Jeg liker det jeg ser nå. Det er ordentlige sluttspilltakter, sa den tidligere Sparta-spilleren - som før trekningen var klar tirsdag kveld hadde Stjernen som ønskemotstander i første NM-runde.

Amerikaneren Eric Nystrom scoret sitt første mål i sin åttende kamp etter comebacket for Stavanger da han sørget for 1-0 til hjemmelaget etter 12 minutter. Snaut syv minuttert senere la Josh Soares inn Stavangers andre, før tidligere Vålerenga-spiller Eirik Salsten trykte inn 3-0 via motstanderkeeper Steffen Søbergs skøytehæl nesten halvveis.

Da gjensto i praksis hovedpoenget, vel å merke før Vålerengas comeback: Hvilken motstander ville Stavanger Oilers velge som første hinder på vei mot et eventuelt sjette norgesmesterskap på rad?

Valget står i henhold til reglene mellom tabellens lag syv og åtte. Lørenskog på 2. plass kan velge motstanderen Stavanger ikke velger, eller lag nummer seks på tabellen, Lillehammer.

Stavanger-veteran Christian Dahl-Andersen (36) hadde allerede uttalt at han ville foretrekke Fredrikstad-klubben Stjernen.

