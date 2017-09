Stavanger Oilers tapte helt på tampen

(Stavanger Oilers-Frisk Asker 2-3) Halvannet minutt før slutt sørget Endré Medby for Frisk-seier over laget som har tatt tre seriemesterskap på rad.

Frisk Asker fikk en liten revansj med en sterk 3-2-seier borte mot Stavanger Oilers i lagenes første kamp i eliteserien i ishockey lørdag.

I april tapte Frisk 2-4 sammenlagt i finaleserien mot Oilers i NM-sluttspillet. Fem måneder senere kunne Askers hockeykrigere juble for seier i rivalens egen storstue.

Hjemmelaget fikk en perfekt start da Joshua Soares ordnet 1-0 etter litt over seks minutter lørdag. Canadieren nølte ikke og plasserte pucken forbi Frisk-målvakt Nicklas Dahlberg.

Utlignet etter 46 sekunder



Vertene holdt ikke på ledelsen lenge. Bare 46 sekunder senere utlignet Patrick Alexander Wall. Resultatet ble stående på 1-1 ut perioden, men etter den første pausen tok det ikke lang tid før Mario Lamoreux stilnet Oilers-fansen.

Han dunket inn 2-1 etter litt over 22 minutters spill.

UTLIGNET: Stavangers Tony Romano i duell med keeper Nicklas Dahlberg, Romano scoret ett mål, men det hjalp ikke, Frisk Asker vant. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Også for Frisk Asker ble det en kortvarig ledelse. To minutter senere utlignet Tony Romano etter at Soares i forveien hadde utnyttet en feil fra bortelaget.

Stillingen holdt seg helt til det var under tolv minutter igjen på lystavla. Da skjøt Endre Medby inn vinnermålet med et hardt skudd.

Stavanger Oilers har vunnet eliteserien de tre siste sesongene.

Lørenskog vant



Lørenskog vant som forventet borte mot Kongsvinger lørdag, men gjestene måtte jobbe for 3-2-seieren. Peter Steinbø Andersen ble matchvinner med sin scoring ti minutter før slutt.

Christoffer Larssen Berger sørget for at Kongsvinger var i tet etter første periode. Lørenskog slo tilbake ved Magnus Brekke Henriksen etter snaut fem minutter ut i midtperioden, og få minutter senere var kampen snudd på hodet. Eirik Solbrekken Lavik sendte laget fra Romerike opp i 2-1.

Vertene utlignet ved Daniel Trnavsky tidlig i siste periode, men hedmarkingene klarte ikke å ta poeng i sesongens første kamp.