Oilers-sjef: - Vanskelig å få gode spillere fra utlandet

STAVANGER (VG) Norske spillere er ikke gode nok til å erstatte de utenlandske stjernene når de en gang forsvinner fra Stavanger Oilers. Det skaper hodebry.

For som VG har omtalt tidligere, står seriemesterne fra oljebyen i fare for å miste blant andre stjernespiller Dan Kissel (30) etter sesongen. I tillegg har Ruben Smith (29) og Christian Dahl-Andersen (36) varslet at de legger opp når sluttspillet er over.

Og erstatningene står ikke akkurat i kø utenfor DNB Arena. Sportsdirektør Pål Higson sier at man allerede er i gang med å se på nye spillere foran neste sesong, men at jobben er utfordrende.

– Det er helt sikkert gode spillere i Norge, men for å erstatte våre beste spillere, så må vi til utlandet.

– Hvor leter dere?

– Egentlig i hele hockeyverden, men vi har tradisjon for å hente nordamerikanske spillere. Uten at de for enhver pris må være derfra, sier Higson.

– Er de vanskelige å finne?

– Ikke nødvendigvis så vanskelig å finne, men det er vanskelig å få dem til Stavanger. Vi er ikke akkurat øverst på næringskjeden. Det er en øvelse å holde orden på det markedet som er tilgjengelig for oss, sier sportsdirektøren.

Oilers treneren om Frisk: – De ligger og svømmer utpå der

(Artikkelen fortsetter under bildet)

I tenkeboksen: Pål Higson forteller at Oilers flere ganger i året er i Nord-Amerika for å finne nye spillere. Det er nødvendigvis ikke alltid like lett å lokke dem over dammen til siddisland. Foto: Thomas Winje Øijord , NTB scanpix

Slik er næringskjeden

Ifølge Stavanger Aftenblad skal både Mark van Guilder (33) og Eric Nystrom (34) sammen med Kissel ha konkrete tilbud fra bedre klubber enn i Norge.

– Det er helt normalt at vi har rundt ti spillere som står uten kontrakt etter sesongen. I år kan flere av de beste forsvinne, det er litt kjedelig, men en situasjon vi er vant med, sier Higson.

Trener Pål Gulbrandsen har naturligvis fått med seg interessen for spillerne hans.

– Vi må bare forholde oss til at når gutta våre spiller bra, så kommer tilbud fra utlandet. Det er bare bra, og næringskjeden er bare sånn, sier Oilers-treneren til VG.

Også han mener at man må over Norges grenser for å finne erstatningene.

– Om vi skal ha nordmenn til å erstatte, må vi til de store ligaene og de vil ikke nødvendigvis hjem igjen. Noe som er fullt forståelig.

Oilers-stjerne: - Jeg har elsket hvert sekund

Selv om han vurderer å forlate klubben, bidrar Oilers-stjernen Dan Kissel i kampen om å hente nye potensielle nordamerikanske stjerner til siddisene.

– Hvis noen spør om jeg kan anbefale Oilers, så gjør jeg det. Det er en god organisasjon som behandler og betaler deg godt, sier 30-åringen fra Illinois.

For hans del var det en tidligere medspiller på University of Notre Dame som spilte en avgjørende rolle da Oilers ble anbefalt. Derfor falt valget på Norge før 2012/13-sesongen.

– Det var mitt første år i Europa, og du ønsker da å komme et sted hvor de tar godt vare på deg. Det har jeg ikke angret på – jeg har elsket hvert sekund, fortsetter han.

Søndag var han igjen med å nedsable Frisk Asker i finaleserien med scoring i sudden death. Tirsdag kveld kan det hele avgjøres i den sjette kampen. Vinner Oilers i Asker er de norgesmestre for sjette gang på rad, den syvende i rekken.

Se Dan Kissel avgjøre nervedramaet i Stavanger i videoen under.