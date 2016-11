Kristiansen vekket serielederen - endte med straffedrama

(Stavanger Oilers-Frisk Asker 4-3 etter straffeslag) Den suverene serielederen Stavanger Oilers måtte slite for å slå Frisk Asker - igjen.

Oilers måtte ty til straffekonkurranse også forrige gang lagene møttes i Askerhallen, men det var helt tilbake i serieåpningen.

Det så lenge ut til at Frisk Asker skulle påføre Stavanger lagets fjerde tap for sesongen. Vertene var best i det meste i de to første periodene, men det raknet litt mot slutten for Sune Bergmans menn.

Før det var gått ti sekunder av kampen hadde Ryan Hayes gjort 1-0 for Frisk. Mats Aleksander Henriksen økte til 2-0 i 1. periode.

Kristiansen ga Oilers håp



I midtperioden var det Stavanger som kom best i gang. Magnus Hoff reduserte før det var gått ett minutt. Endre Medby sendte derimot Frisk opp i en ny tomålsledelse.

Oilers' store kriger Tommy Kristiansen ga de regjerende mestrerne nytt håp om poeng da han scoret med litt over ni minutter igjen av kampen. Christian Dahl-Andersen har vært beskjeden i målprotokollen så langt i sesongen, men var mannen bak utligningen til 3-3. Han satte også den avgjørende straffen i mål.

Stavanger hadde også 4-3-målet inne i sudden death, men målet ble ikke godkjent av dommerne på grunn av spark.

Lillehammer vant



Serietoer Lillehammer kom godt fra bortekampen mot Manglerud Star. Det endte med en grei 5-2-seier. Nok en gang var klubbens utenlandske stjerner effektive foran mål. Laget har nå 11 poeng opp til Stavanger, de tapte toppkampen med to mål for snart en måned siden.

I Østfold-derbyet i Sparta Amfi var det gjestende Stjernen som eide kampen fra første dropp. Fredrikstadlaget var oppe i 4-0 før Sparta reduserte med sin første og eneste scoring for kvelden.

Lørenskog hadde ingen større problemer med å slå tabelljumbo Kongsvinger 6-0 på egen is. Laget skygger Lillehammer i kamp om 2.-plassen.

