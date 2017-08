Hockey-Hulken på jungeleventyr med kjæresten

Hockey-Hulken Petter Røste Fossen (26) gikk på en mental smell etter en endeløs rekke alvorlige skader. Sammen med sin nye kjæreste Anniken Engelsen Fromreide (27) reiste toppseriens jernmann inn i Vietnams jungel for å finne ny motivasjon.

– Det ga meg ekstremt mye. Jeg måtte gjøre noe annerledes, og dette var rett tidspunkt. Du kan bli gal av å være inn og ut på sykehus. Vi hadde planlagt en tur til Sri Lanka. Men da vi hørte om monsunen som herjet der, valgte vi spontant Vietnam, sier Petter Røste Fossen til VG.

Han forteller blant annet om en fire timer lang motorsykkeltur «inn i landet», før de tok av inn i jungelen – der en oase, «Elephant Springs», åpenbarte seg etter en times kjøring: Tusenvis av vietnamesere i festivalstemning, iført oransje svømmevester.

ELEPHANT SPRINGS: Før krigen kom elefantene hit for å drikke. Nå er det rekreasjonsområde for vietnameserne, og Norges best trente ishockeyspiller, Stjernens Petter Røste Fossen - som stuper i det blant lokalbefolkningen i svømmevester. Foto: , PRIVAT

– Vi gjorde det vi hadde lyst til; svømte i havet og dro av gårde på vannscooter. Jeg hadde med et treningsopplegg fra Stavanger Idrettsklinikk. Jeg får verdens dårligste samvittighet hvis jeg mister en treningsøkt. Men for meg var det viktig å koble av og være fri for bekymringer. Det ga motivasjonen en «boost», sier Petter Røste Fossen.

På tross av velkomsten, kan man vel si.

Startet i Kongsberg Petter Røste Fossen Født: 16. februar 1991 i Kongsberg Høyde/vekt: 183 cm/88-92 kilo Klubb: Stjernen, Fredrikstad Tidligere klubber: Kongsberg IF, Lillehammer IK, Rosenborg, Stavanger Oilers (2012-2017) U18, U20 og A-landskamper (2012-16) for Norge Meritter: Har vunnet de norske toppserieklubbenes Iron Man-konkurranse - utholdenhet og styrke - fire ganger. Vant TV 3-serien «Råskap» i fjor etter å ha slått OL-gullvinner Eirik Verås Larsen i finalen.

Vant «Råskap»

– Vi ble offer for svindel ti minutter etter at vi hadde landet i Ho Chi Minh. Etter fire dager dro vi derfra, nordover. Vi hadde base i Hoi An. Det var helt fantastisk. Byen blir drevet av skreddere. De sydde klær, dresser og sko på bestilling. De hadde også ekstremt god mat, forteller han begeistret.

26-åringen fra Kongsberg har fire ganger vunnet den årlige styrke og utholdenhets-konkurransen for spillerne i den norske toppserien i ishockey, kalt Iron Man. Han vant andre sesong av TV 3-serien Råskap etter å ha slått Norges OL-gullvinner i padling Eirik Verås Larsen i finalen.

Bilder av ham i bar overkropp førte til at VG ga ham tilnavnet Hockey-Hulken.

– Jeg har alltid trent som en gris og vært i god form. Så revnet kroppen. Kanskje fordi jeg har trent for mye; jeg har kjørt knallhardt i mange år. Men jeg tror mest det kommer av spillestilen min. Jeg «går inn» der det gjør vondt, sier Petter Røste Fossen.

REISELYSTNE: Petter Røste Fossen og Anniken Engelsen Fromreide leide først en scooter, før de byttet den ut med en større motorsykkel for å komme seg «mer rundt» i Vietnam. Foto: , Privat

Etter fem gullsesonger for Stavanger Oilers, skal han kommende sesong spille for Stjernen. Sportssjef Rune Gulliksen hentet den tidligere Lillehammer og Rosenborg-spilleren ved hjelp av penger samlet inn blant Fredrikstad-klubbens tilhengere.

For noen dager siden flyttet Petter Røste Fossen inn i leiligheten han skal dele med Joakim Hjelm (25), som han tidligere har hatt som lagkamerat i Stavanger Oilers.

– Ville vise meg frem

– Skaden er ikke hundre prosent leget ennå. Det er hamstringen (den store muskelen på lårets bakside). Men lyskene er fantastiske, sier løperspilleren - som i sin tid valgte å satse på ishockey fremfor langrenn.

«Hamstringen» og «lyskene» er to av flere årsaker til klubbyttet, og ikke minst det tre uker lange oppholdet han og «eventyrlystne» Anniken hadde i Vietnam tidligere i sommer.

Elendigheten startet i forbindelse med en landslagssamling Petter Røste Fossen var med på i Sveits i desember for snart to år siden. Han hadde «alvorlig vondt» nederst i maven, nesten i blæren.

– Jeg fikk beskjed om at det kunne være lyske-brokk. Det ble tatt bilder da jeg kom hjem. Men det var angivelig ikke så mye gærent. Det var bare å ta smertestillende, og jeg er den typen som gjør det, forteller Petter Røste Fossen – nevø av tidligere Rosenborg-keeper og landslagssjef Tor Røste Fossen (77).

Han «kjørte på» til februar 2016. Da tok daværende landslagssjef Roy Johansen (57) ham ut til en ny treningssamling og kamper for Norge.

– Jeg vurderte å droppe den. Men jeg ville vise meg frem, og det gikk veldig bra, minnes Petter Røste Fossen.

Det gikk egentlig ikke så bra.

FRI FOR BEKYMRINGER: Petter Røste Fossen hadde medbrakt treningsprogram - to økter, en økt, to økter osv - men prioriterte andre fysiske aktiviteter hvis han følte for det. Foto: , Privat

– Hockey er et yrke der du skal være «mann», og du skal kjøre på – selv om du er skadet og har smerter, tilføyer han.

Han mener at han spilte på 50 prosent av sin kapasitet. Stavanger Oilers vant enda en gang serie og sluttspillgull med nåværende landslagssjef Petter Thoresen som trener.

For Petter Røste Fossen endte imidlertid sesongen med «personlig dårlig resultat».

Han takket ja til TV 3s Råskap, gikk fortsatt på smertestillende, slet med å komme seg opp av sengen. Innspillingen var i fjor sommer, akkurat da usikkerheten knyttet til lyskeskaden var størst.

– Det var en syk opplevelse, det også. Jeg visste at jeg kom til å vinne. Det ga meg motivasjon, sier Petter Røste Fossen.

Forbannet på alle

Nye bilder viste en stor rift i høyre lyske, en «følgeskade» i venstre lyske. Påfølgende betennelser i sener og muskelfestene til skambeinet. Muskelfibrene skal være rette og fine, forklarer Petter Røste Fossen. Hans hadde et utseende som brokkoli.

– Det var helt kål, konstaterer Petter Røste Fossen med trykk på «kål» – som i «helt bak mål».

Sesongen 2016/17 skulle vise seg å bli minst like traurig som den foregående. Ingenting fungerte. Han begynte for alvor å miste lysten til å spille ishockey. Han sier at han var forbannet på «alle».

– På meg selv og andre, sier han.

Men så ble han gradvis bedre. Etter at alt fra desember 2015 til desember 2016 hadde vært «riv ruskende galt», var han klar for comeback ved inngangen til 2017. I den første kampen brakk han nesen. I den fjerde kampen etter comebacket røk hamstringen. I februar ble han operert på en privat klinikk i Oslo. Det gikk infeksjon i operasjonssåret, rehabiliteringen besto av «bestemorøvelser ti ganger om dagen».

– Man brekker det og river av det; det er konstant vondt. Jeg var nede i 79 kilo etter operasjonen. Jeg hadde ikke veid så lite siden jeg var 15 år. Matchvekten min er fra 88 til 92 kilo, sier han.

Han målte omkretsen rundt det skadede låret. Den var redusert fra 52 centimeter til 42 centimeter i løpet av én måned. Venstre lår målte 49 centimeter.

LUKSUS: Anniken Engelsen Fromreide ved hotellet der hun og Petter Røste Fossen bodde i «skredderbyen» Hoi An. Foto: , PRIVAT

– Jeg måtte tillate meg å være negativ, sier Petter Røste Fossen.

Men det kunne ikke vare.

Nye eventyr

Han og Anniken hadde fått kontakt via Instagram ved juletider. De spiste middag sammen, og så «ballet det på seg». Hun var tilskuer da han brakk nesen og lår-muskelen røk. Hun er ifølge Petter Røste Fossen vant til å reise, og hun var klar for nye eventyr.

– Jeg måtte gjøre noe kjekt. Men hvorfor i helsike Vietnam? De fleste drar jo til Spania eller Hellas. Da sier jeg at hvis det er drømmen, da har du ikke opplevd noen ting.

– Det passet fint å gjøre det den måneden da alle de andre trener mye og hardt med tanke på neste sesong. Vi bestilte hotell med trenings-rom i Vietnam, men jeg fikk koblet ut «tankene» og jeg spiste alt jeg orket. Nå er jeg oppe i 85 kilo og absolutt i god form, sier Petter Røste Fossen til VG.

Nå trener han to økter per dag sammen med Stjernen, som spiller sesongens første seriekamp hjemme mot naborival Sparta søndag 10. september.