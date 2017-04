Her inviterer Oilers-stjernen hele Rogaland til gullfest

ASKER (VG) Én av Stavanger Oilers ferske Norgesmestere inviterer hele fylket til fest. Tommy Kristiansen (27) er klar for å feire triumfen.

Tirsdag kveld sikret Stavanger Oilers sitt sjette strake Norgesmesterskap, som også var klubbens syvende siden 2010. Tidligere i sesongen ble også klubben fra oljebyen Stavanger seriemestere i GET-ligaen, og nå skal det feires.

Oilers-spiller Tommy Kristiansen har nemlig oppfordret hele Rogaland til å møte opp til å feire den rykende ferske triumfen.

Heftig feiring i vente



Oilers-spillerne begynte å feire sammenlagtseieren mot Frisk Asker i garderoben, med tale fra trener Pål Gulbrandsen, høy musikk, dansing, synging og øl.

Og at feiringen blir verdt å få med seg, er høyst sannsynlig. Også i følge Oilers-trener Pål Gulbrandsen. Etter kampen i Askerhallen spør VG Gulbrandsen om han kan rangere hvor bra feiringen blir på en skala fra én til ti. Til det svarte Gulbrandsen følgende:

– Elleve.

Ute på isen etter triumfen var også Kristiansen klar på at feiringen ikke skal stå tilbake for noe.

– Ikke ta med kamera på denne festen. I kveld blir det vått.

Se Kristiansen snakke om gullfeiringen i videovinduet under!

En siste fest

Christian Dahl-Andersen er klubbspilleren fremfor noen i Stavanger Oilers´ historie. Siden 2003 har 36-åringen vært i klubben. Og han har vært med på hele reisen, som gjorde Oilers til Norges beste ishockeyklubb. Syv NM-gull og fire seriegull har det blitt for klubben. Den siste norgesmestertittelen ble tatt i hans aller siste kamp.

– Jeg er glad og lettet, men samtidig er det trist, sier en noe preget Dahl Andersen.

Dahl-Andersen har også en NM-tittel for finalemotstanderen, og moderklubben, Frisk Asker.

– Det var en spesiell avslutning for meg det her, i og med at det ble mot Frisk og allting.

Nå venter en siste fest med gjengen, men i motsetning til lagkamerat Kristiansen og sjef Gulbrandsen, er han ikke helt sikker på hvordan det blir.

– Ja, jeg vet ikke helt hva som er planlagt jeg. Men fest blir det. Det er sikkert, sier 36-åringen som mottok fortjent hyllest fra både borte- og hjemmefansen etter kampen.

En annen som kanskje har sin siste fest med klubben, er Daniel Kissel. Han kan forsvinne fra Oilers etter sesongen.