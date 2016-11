Fikk matchstraff for slåssing - la ut bilde på Instagram minutter senere

(Stavanger Oilers - Sparta 3-2 etter forlengning) Sarpingene Tommy Kristiansen og Didrik Nøkleby Svendsen brukte kun 1.37 på å havne i tottene på hverandre. Etter kampen var de gode venner.

Stavangers Tommy Kristiansen og Spartas Didrik Nøkleby Svendsen er kjente for å være aggressive og tøffe på isen.

Lørdag tok det under to minutter før Sarpsborg-guttene ble sendt i dusjen etter at de havnet i basketak med hverandre.

– Vi begynte å knuffe litt på hverandre, og så gir vi hverandre noen slag, fire-fem, kanskje. Jeg synes at det er strengt å gi matchstraff på det, og jeg synes det er kjedelig at vi må gå av isen for en så liten greie, sier Tommy Kristiansen til VG.

Kristiansen bærer ikke nag til Nøkleby Svendsen etter slåsskampen.

– Vi er to gode kamerater fra Sarpsborg, og vi ville vise at vi kan være kamerater – selv om vi krangler litt på isen. Det er sånn det skal være. Hockeyspillere kan være uvenner på isen, men så må man bli ferdig med det, sier han.

Stavanger lå under 2-0, men snudde kampen og vant på sudden death.

– Vi spiller veldig dårlig, og jeg synes vi er under enhver kritikk. Vi har spilt to dårlige kamper nå, men vi har vunnet dem, og det viser at vi er et topplag, sier han.

Malmström-dobbel

Isens eldste spiller, Henrik Malmström, ga Sparta 1-0 i åpningsperioden, før han la på til 2-0 etter halvspilt kamp.

Men Stavanger Oilers ville ikke gi seg uten kamp, og kun fem sekunder før den andre hvilen satte Dan Kissel inn 1-2-scoringen - og dermed gikk serielederen inn til pause med håp om tre poeng.

Spencer Humphires satte inn 2-2-scoringen kun 33 sekunder før slutt.

Backen Tim Kunes satte inn 3-2 i forlengningen, og sikret dermed Stavanger to poeng.

Lørenskog slo Vålerenga 3-2 på Jordal, mens Kongsvinger sjokkerte hele Hockey-Norge med å slå Frisk Asker 5-2 hjemme i Kongshallen.