Enorme jubelscener da Stavanger Oilers tok sitt sjette strake NM-gull

ASKER (VG) (Frisk Asker - Stavanger Oilers 2-5, 2-4 sammenlagt) Frisk Asker var i ledelsen to ganger, men klarte ikke å stå i mot Stavanger Oilers, som tok nok et NM-gull tilbake til oljebyen.

Etter å ha kommet unna de første fem NM-finalekampene med 3-2 ledelse i best av syv-serien, var det match-puck for Stavanger Oilers i Askerhallen, i den sjette kampen mot Frisk Asker.

Den tok de vare på.

VG Live: Vi fulgte finalekampen minutt for minutt!

– Det var noen magiske minutter i andre periode som sørget for at Oilers la grunnlaget for seieren, sa TV 2-kommentator Kasper Wikestad under kampen.

For selv om hjemmelaget var i ledelsen både én- og to ganger klarte de ikke å stå i mot Stavanger Oilers overtak ved endte tre perioder. Med to comeback kunne bortelaget juble for sitt totalt syvende Norgesmesterskap siden 2010, og deres sjette på rad.

Ikke råd til feilskjær



Seriemester Stavanger Oilers hadde overtaket i første periode, og ledet skuddstatistikken 0-0 etter første periode. Men i andre periode, mer spesifikt etter 26 minutter og 39 sekunder kom kampens første scoring, signert hjemmelaget.

Jonas Berglund var mannen bak målet. Vertene forsøkte å presse seg inn på mål, men fikk ikke det. Da ble pucken lagt ned på blålinja - og enda godt var det sett med Frisk Asker-øyne. Jonas Berglund ladet kanonen og smalt pucken inn,

Det førte til ellevill jubel fra hjemmepublikumet, som med kniven på strupen, øynet et comeback.



Men euforien Berglund sendte hjemmepublikumet i skulle ikke vare lenge. Eric Nyström utlignet til 1-1, etter pasning av poengkongen Mark van Guilder. En smart pasning fra mannen med gullhjelmen sendte Nyström igjen, og alene med Kenneth Helgesson i Frisk Asker-buret gjorde han ingen feil, dro av målvakten og satte inn utligningen.

Det var langt fra ufortjent, og man merket en helt ny atmosfære i Askerhallen. Og atmosfæren skulle skifte flere ganger før det hele var avgjort.

Først skulle det bli eufori - igjen.

Fra himmel til helvete



For før alt gikk galt, sendte Ryan Hayes brorparten av de fremmøtte i Asker til himmels, da han satte pucken i mål fra kort hold, etter pasning fra Jimmy Andersson. 2-1 til hjemmelaget var et faktum, og nok en gang var det håp om en drømmedag i Askerhallen, samt håp om en ny drømmedag i Stavanger torsdag.

Så skjedde det mye, på fryktelig kort tid. De siste to minuttene av den andre perioden ble av det mareritt-aktige slaget for oransjetrøyene fra Asker.

• 38.18: Bortelaget vant en dropp, og Tim Kunes prøvde seg med en avslutning fra blålinjen. Mange kropper foran mål ga Helgesson dårlig sikt, og pucken snek seg inn. Nok en gang inntok Van Guilder hovmesterrollen, med ny målgivende pasning.

• 39.12: Kristian Forsberg brøt seg inn fra venstre, og Helgesson måtte gi retur etter avslutningen. En Nyström i ubalanse kjempet den pucken inn, og noterte seg for sin andre scoring for dagen.

– Det er bare å ta av seg hatten for Oilers og det de gjør der, sa TV 2-ekspert Bjørn Kristian Erevik.

– Fantastisk deilig



Comebacket var et faktum, og drøye fem minutter før full tid ble kampen punktert etter scoring fra Eirik Østrem Salsten. Med 1.23 igjen på uret økte og fastsatte Daniel Kissel sluttresultatet til 2-5. Dermed kunne Oilers ta på seg gullhjelmene, juble for nok et Norgesmesterskap og ta med «byttå» hjem til Stavanger.

– Det er fantastisk deilig å vinne med den herlige gjengen her. Det var stort å vinne, men det er trist at det er over, sa Oilers Christian Dahl Andersen, som nå legger opp etter 898 kamper.

En annen som var glad for å vinne var, Oilers siste målscorer Daniel Kissel. På spørsmål om han blir å se på norsk is neste sesong, svarte han på mystisk vis:

– Dere får snart greie på det.

Frisk Asker blir stående med sine tre NM-gull, det siste i 2002. Frisk Asker-fansen har gått 15 år uten dette troféet, og må belage seg på å vente enda litt lenger.

Pål Gulbrandsen og Stavanger Oilers tar dermed sommerferie fra isen på best tenkelig vis.

Som Norgesmester, for syvende gang.

VG kommer tilbake med reaksjoner!