Sparta-kapteinen: Vi skal krige og aldri gi oss

HAMAR (VG) (Storhamar-Sparta 3-4 etter spilleforlengelse) Daniel Öhrn (24) ble matchvinner for Sarpsborg-klubben da han sveipet inn sitt andre mål 62 sekunder ut i spilleforlengelsen - etter at Sparta-kaptein Niklas Roest hadde utliknet drøyt seks minutter før ordinær spilletids slutt.

– Vi er underdogs. Men så lenge vi alle «kjøper» at vi skal krige og aldri gi oss, passer det oss bra. Vi visste at det ville bli trøkk her, men klarte å snu det til vår fordel. Og denne gangen var det vår tur til å få «stang inn» i sudden death (første mål vinner i spilleforlengelsen), sier Niklas Roest til VG i Spartas garderobe.

Etter den første kvartfinalekampen best av syv mellom seriens tredje og åttende beste lag, Storhamar og Sparta, er landslagsløperen imidlertid tydelig på at kamp nummer to på hjemmebane mandag kan bli en helt annen affære.

PESTEN: Sparta-kaptein Niklas «Pesten» Roest i bortelagets garderobe etter seieren over Storhamar i den første kvartfinalen i NM-sluttspillet. Neste kamp (best av syv) er i Sparta Amfi mandag. Foto: , Øystein Jarlsbo

– Vi må være klar når det smeller mandag. Marginene spratt vår vei denne gangen. Vi er fortsatt underdog til tusen, selv om vi på papiret har et mer enn godt nok lag til å hamle opp med de beste.

– Det beste laget vinner til slutt i en best av syv kamper serie. Vår innstilling er at vi kan vinne denne, ellers er det jo ingen vits å møte opp, understreker Niklas Roest.

– Kontrollerte kampen



Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen, som nesten hele sitt liv har spilt for og vært trener i Sparta, mener at hans Hamar-lag «eide kampen», bortsett fra et par glipp i forbindelse med Spartas scoringer.

– Vi kontrollerte kampen i tredje periode. Da skapte de ikke en sjanse. Så blir det en utvisning, tilføyer Nilsen megetsigende.

Erik de la Rose pådro seg den for å ha vippet pucken over pleksiglasset og ut på tribunene. Nilsen diskuterte den dommeravgjørelsen med kamplederne etter kampslutt.

Niklas Roest utliknet i det påfølgende overtallspillet.

– Sånn er det. De har fått momentum. Det er tilfeldigheter som gjør at Sparta trekker det lengste strået, sier Sjur Robert Nilsen til VG utenfor dommergarderoben.

Tenute i tverrliggeren



Storhamars klippe, Christian Larrivée, måtte fredag forlate Hamar-klubbens siste istrening foran første NM-kvartfinalekamp mot Sarpsborg-klubben på hjemmebane. Etter et par spillebytter ga kanadieren opp forsøket på å trosse skaden og gikk av isen foran 4967 tilskuere i CC Amfi.

Bakgrunn: Larrivée ute med hjernerystelse i fem måneder

Med andre ord en mindre oppløftende start for trener Sjur Robert Nilsen i kampen om kongepokalen. Fra før var backen Christian Bull erklært uegnet for spill.

– Vi får håpe han kommer tilbake. Men vi kan ikke annet enn å spille med laget vi har, sier Sjur Robert Nilsen med tanke på Larrivée.

VIKTIG UTLIKNING: Niklas Roest (til høyre med gullhjelm) utliknet til 3-3 i overtallsspill mot slutten av siste ordinære periode. I spilleforlengelsen sørget Roests lagkamerat Daniel Öhrn for seier til bortelaget fra Sarpsborg. Foto: , Dagfinn Heidenberg

Storhamar hadde den største målsjansen i første periode, ved Joey Tenute i 16. spilleminutt.

Kanadieren skjøt pucken i tverrliggeren bak Sparta-keeper Samuel Ward etter en kjapp Storhamar-spillevending til to mot en utespillere.

Sparta-veteran Henrik Malmström (38) jobbet frem periodens nest største målmulighet da han gikk den såkalte kjøkkenveien og prøvde å tvinge pucken inn ved Storhamar-keeper Oskar Östlunds venstre stolpe.

Det ble veldig stille i OL-areneaen fra 1994 da Daniel Öhrn i en tilnærmet to mot en situasjon måkte inn kampens første mål. Halvannet minutt inn i midtperioden ledet mannskapet til trener Lenny Eriksson 1-0.

Sparta sovnet



På den annen side virket det som en vekkerklokke for Storhamar, som på signal høynet intensiteten og iveren et par hakk.

Alexander Reichenberg kunne - snaut fire minutter etter Sparta-jubelen - plassere utlikningen i nær tomt mål etter tungt, kraftfullt forarbeid av Lars Løkken Østli og Hampus Gustafsson.

Men hvor lenge var... og så videre.

Første kvartfinaler (best av syv) NM-sluttspillet ishockey Storhamar-Sparta 3-4 (spilleforlengelse) Stavanger-Stjernen 5-3 Frisk-Vålerenga 5-0 Lørenskog-Lillehammer 3-1 Kvartfinaler: 6., 10., 12., 14., 16. mars Semifinaler (best av syv): 18., 20., 22. 24., 26. 28., 30. mars Finaler (best av syv): 1., 3., 5., 7., 9., 11., 13. april Stavanger Oilers er regjerende mester etter finaleseier 4-2 i kamper over Lørenskog forrige sesong

Ut av nær ingenting, rev Markus Gerbrandt seg fri til en posisjon midt foran Östlund og ga gjestene ledelsen igjen. Med et kvikt og dekket håndleddskudd, bak en dekket Östlund. En slags reprise fulgte: Sparta sovnet, Daniel Hermansson utliknet - så å si umiddelbart.

Comeback?



Gikk piffen ut av Sparta?

Svar: Ja.

Jørgen Langdalen fikk god fart under skøytene da han styrtet inn i Spartas forsvarssone, og den påfølgende venstre/høyre-finten fra høyrefattede Langdalen - mot Sparta-back Simon Fredriksson - var fiks. Men Spartas forsvarsspillere hadde tatt ut vel stort rom for «sikring» da han fikk sveipe av gårde skuddet som ga Storhamar ledelsen for første gang i kampen.

Skulle Sparta få til et comeback i siste ordinære periode?

Svar: Ja, selv om det lenge ikke så slik ut. Ikke i det hele tatt.

Kaptein Niklas Roest og hans mannskap prøvde selvsagt.

Men Storhamar hadde relativt god defensiv kontroll. Hjemmebacken Joonas Rönnberg var nær ved å styre inn 4-2 i overtallsspill i begynnelsen av tredje periode og Alexander Reichenberg tilrev seg en dobbeltsjanse, hvor av den siste var stor - som det heter.

Spilleforlengelse



Men så ble altså Erik de la Rose utvist. I overtallsspill tok det Niklas Roest syv (!) sekunder å utlikne etter at svenske del la Rose var på plass i «fryseboksen».

Da gjensto det seks minutter og 29 sekunder av ordinær spilletid.

Plutselig - ja, temmelig overraskende - gikk det mot spilleforlengelse. I minuttene før det ble klart for sudden death, tilrev Sparta seg et visst overtak. Så det er sagt.

Etter bare 62 sekunder lå 4-3 - til Sparta - bak Oskar Östlund i Storhamar-målet: 1-0 i kamper til Lenny Erikssons Sarpsborg-lag foran kamp to i Sarpsborg mandag.

– Er det en fordel for Sparta å være underdog?

– Ingen er underdog i denne kvartfinaleserien. Det gjelder alle oppgjørene. Lillehammer føler det ikke slik mot Lørenskog; muligens er Stjernen det mot Stavanger. Men det er veldig, veldig jevnt, svarer Storhamar-trener Sjur Robert Nilsen.

PS! Anders Bastiansen (36) scoret Frisks første mål i overtallsspill etter målgivende pasninger fra Saponari og Hayes 12 sekunder inn i andre periode. Deretter scoret Asker-laget tre mål til i løpet av 18 minutter - uten at Vålerenga klarte å redusere før siste periode. I den la Mikkel Christiansen på til 5-0.