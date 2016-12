Nå er verdens beste bedre enn noen gang

Statistikken viser at hockeystjernen Sidney Crosby (29) sikter seg inn mot ny målrekord. Og det kan fint argumenteres for at Pittsburgh Penguins-kapteinen styrer skuta langt bedre enn tidligere.

Skrur vi tiden nøyaktig ett år tilbake var Sidney Crosby en helt annen. Han har vært sammenlignet med tidenes beste spiller, Wayne Gretzky, siden han ble tenåring. I fjor var det ingen som snakket om Gretzky. I mediene, og blant hockeypublikumet ellers, var det nærmest enighet om at han var på hell.



Så endret alt seg.



29-åringen var kaptein på et av NHLs dårligste lag frem til nyttår, men med ny trener og en ny spillestil, var han med på en eventyrlig snuoperasjon som endte med sluttspillseier i juni.



Siden Mike Sullivan tok over som trener 12. desember 2015, har Crosby vært ligaens beste spiller med 100 poeng på 76 kamper. Canadieren har vært anføreren i et minneverdig år for klubben.

GRATULERT AV OBAMA: I tradisjon tro, får sluttspillmesterne besøke det hvite hus påfølgende høst. Her er Crosby og resten av laget på plass i Oktober. Foto: Mike Theiler , Reuters

– Jeg tror hver spiller forsøkte å ta ansvar og å spille bedre, men han ledet definitivt an. Han har vært klar på hva han forventer av lagkameratene siden dag én, og fått mye ut av hver og én av oss, sier Sullivan til nhl.com.



I disse dager roses han for lederstilen, og spesielt måten han tar hånd om de yngre spillerne på. Det var avgjørende for fjorårssesongens suksess.



Denne sesongen har de fortsatt i samme gode spor. I natt slo de Arizona Coyotes 7-0, og Crosby scoret igjen. Han har 21 nettkjenninger på 23 kamper. Aldri før har han vært så tidlig ute med å score tjue ganger. Kapteinen ligger godt an til å slå sin egen rekord fra 09/10-sesongen, hvor han endte med 51.

Hodeskader

Er Sidney Crosbys største hake, og frykt. Han har nesten måttet legge opp grunnet flere lengre avbrekk etter hjernerystelser. I hver av de fem siste sesongene har han hatt trøbbel med det.

Verst var det i 2011 da han mistet nesten 70 kamper.

I år skjedde det igjen. Rett før sesongstart fikk han en ny hjernerystelse, som satt han ut av spill de seks første seriekampene.



– Man må ta det én dag av gangen når slike ting skjer. Hjernerystelser kan inntreffe. Du ser det i mange typer sporter, og folk har kommet greit fra det, sa Crosby til et samlet amerikansk pressekorps i Oktober, da han sist var skadet.

Timingen for den skaden var utvilsomt dårlig. Han var i sin beste form på mange år. I juni hadde han vært sluttspillets beste spiller, og i høst ledet han Canada til seier i World Cup of Hockey.

Returen kom heldigvis raskt. Og han er for alvor regnet som NHLs aller største profil igjen.



– Noen ganger blir det mål, andre ganger ikke, spøkte hovedpersonen selv med i forrige uke, da nhl.com forsøkte å få hemmeligheten bak scoringsformen.

Konstant press

Som barnestjerne var han spådd en lysende karriere i NHL. Allerede da han ble valgt først i draften i 2005 hadde han presset på seg. Og han svarte på tiltale.

Han ble yngste nykommer til å score 100 målpoeng i ligaen (18 år og 253 dager gammel). Han ble yngstemann til å gjøre det to sesonger på rad. Han er den yngste kapteinen som har vunnet sluttspillet (i 2009). Han ble olympisk mester i 2010 og 2014. Fikk med seg VM-gull i 2015. Mens World Cup of Hockey ble vunnet i høst. Det er bare noen av merittene.

FINSK SUPERTALENT: Patrik Laine er bare 18 år, men får stor respekt fra motstanderne i NHL. Han har allerede scoret 17 ganger i år. Foto: Sergei Belski , Reuters



Likevel kommer det alltid nye stjerneskudd. Landsmann Connor McDavid (19) leder årets poengliga med 12 mål og 27 assists. Crosby mistet som nevnt noen kamper i innledningen, men følger på med 21 mål og elleve assists. Finske Patrik Laine (18) imponerer med hele 17 mål og åtte assists. Det kommer alltid nye spillere som vil vippe Crosby ned fra tronen.

Foreløpig svarer han på tiltale, og 29-åringen holder fortet enn så lange. Iallfall skal vi tro en som for alltid vil ha kongekronen i NHL.

– «Sid» er den beste i ligaen. Et sånn stempel får man bare ved å vise det over tid, sa Wayne Gretzky til espn.com for noen dager siden, da han ble bedt om å sammenligne ham med talentene.



Det er få som er uenig med tidenes beste spiller i det.