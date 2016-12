Rangers reddet seieren etter overtidsdrama

Det var målløst etter full tid da Rangers møtte Blackhawks i Chicago fredag, men Nick Holden ble overtidshelt i kampen som mest av alt ble en forrykende målvaktsduell.

Rangers lå hele veien litt foran på skuddstatistikken, men det gikk altså 60 spilleminutter uten at noen av lagene fikk hull på nullen.

Et snaut minutt ut i ekstraomgang fikk endelig Nick Holden nettkjenning og satte inn kampens eneste og avgjørende mål.



Oppgjøret endte dermed med en knepen seier for Mats Zuccarello og Rangers.



Herjet da Lundqvist ble benket



En av NHLs store profiler, svenske Henrik Lundqvist, har vært fast inventar i buret for Rangers. Men de to siste kampene har reserven Antti Raanta fått muligheten i stedet - og han har gjort sine saker svært godt.

I nattens kamp slapp han kun én puck forbi seg - men det målet ble annullert.

– Man må gjøre det som er best for laget. Antti spiller bra, og det eneste jeg kan gjøre nå er å trene hardt og forsøke å forbedre meg til den neste kampen jeg får starte, uansett når det blir, sier Lundqvist til NHL.com.

Da Raanta kom til Rangers i 2015, var det fra nettopp Blackhawks. I tiden i hans gamle klubb kjempet han om plassen med Scott Darling, målvakten som i likhet med Raanta leverte en sterk kamp i natt.

– Jeg tror alle visste dette ville bli en kamp mellom målvaktene som begge kjempet om plassen for to år siden. Når det blir 1-0, vet du at begge er fornøyde og har gjort jobben sin, sier Raanta til NHL.com.

Darling stoppet 36 av 37 skudd i natt.

Zucca ikke med på scoringen



Dermed kunne New York-laget føye ytterligere to poeng til sesongens statistikk, mens hjemmelaget fikk ett poeng for å ha hengt med i hele den ordinære tiden.

Mats Zuccarello fikk 16.34 minutter på isen denne gangen, men var ikke med på den eneste scoringen denne gangen. Han var likevel viktig foran eget mål - med 2.20 igjen reddet han pucken på målstreken og forhindret Blackhawks-scoring.

PS! Den neste kampen for Rangers går natt til mandag, mot New Jersey Devils.